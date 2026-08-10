Dornach holt Punkt in Allershausen – und teilt sich die Tabellenspitze

In Allershausen ging es ganz schön zur Sache: Hier beharkt sich Dornachs Christian Häusler (l.) mit dem Allershausener Maskenmann Maciej Machi. – Foto: Michalek

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach sind beim TSV Allershausen nicht über ein 1:1 hinausgekommen und teilen sich die Tabellenführung in der Bezirksliga Nord jetzt mit Eintracht Freising. Im Duell mit dem Neuling tat sich der Landesliga-Absteiger lange Zeit schwer und ließ erste Federn. „Das Ergebnis geht aus meiner Sicht in Ordnung. Allershausen hat mit viel Leidenschaft und Kampf gespielt, wie wir es erwartet hatten“, sagte Dornachs Trainer Robert Rakaric: „Gerade in den ersten 20 Minuten waren wir zu passiv und haben um das Gegentor gebettelt.“ Torwart Dominik Bertic hielt die Mannschaft mit zwei starken Reflexen im Spiel, und nach der Trinkpause lief es dann besser für die Dornen. Ausgerechnet in dieser Phase gerieten sie in Rückstand: Allershausens Domenik Baller bejubelte sein zweites Saisontor (38.).

Doch die Gäste blieben dran und belohnten sich mit dem Ausgleichstreffer durch Manuel Wagatha, der nach einem Eckstoß von René Reiter per Kopf traf (45.+2). Der lange verletzte 30-Jährige stand erstmals seit der Relegation wieder von Beginn an auf dem Platz und vertrat Noah Soheili als Kapitän. Der 29-Jährige fällt wie erwartet mit einem Fußbruch länger aus, und auch bei Yasin Yilmaz bestätigte die Diagnose Kreuzbandriss die Befürchtungen. Weil neben den länger fehlenden Kian Loy (Riss des Syndesmosebandes) und Hugo Heise (Auslandsstudium) noch einige Urlauber ersetzt werden mussten, kam nach der Pause auch Michael Merrath aus der Dornacher Reserve zu seinem Bezirksliga-Debüt.