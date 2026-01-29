Dornach dreht Spiel gegen Kirchheim nach der Pause

Der Dornacher Außenverteidiger Rene Reiter (rechts) sagt: „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg verdient, da hatten wir ein deutliches Chancen-Plus und haben ein gutes Pressing gespielt.“ – Foto: Dieter Michalek

Der SV Dornach gewinnt 3:2 gegen den Kirchheimer SC. Nach dem Rückstand folgt ein Doppelschlag. Kirchheim fehlen wichtige Spieler.

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben ihr erstes Testspiel in der Winter-Vorbereitung für sich entschieden und den Liga-Rivalen Kirchheimer SC auf dem Kunstrasenplatz des FC Aschheim mit 3:2 besiegt.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg verdient, da hatten wir ein deutliches Chancen-Plus und haben ein gutes Pressing gespielt“, sagte Sport-Vorsitzende und Außenverteidiger René Reiter: „Vor der Pause war’s recht ausgeglichen.“ Der 30-Jährige gab nach viermonatiger Verletzungspause sein Comeback und stand in der ersten Halbzeit auf dem Platz. Komplikationen im nach einer Innenbandüberdehnung entzündeten Knie hatten ihn immer wieder zurückgeworfen.

Kirchheim sorgt sich um verletzten Luca Mauerer

Die Gäste gingen durch Peter Schmöller mit 1:0 in Führung (37.), nach der Pause drehten die Dornen das Spiel mit einem Doppelschlag von Leon Rexhaj (47.) und Fabian Aicher (50.). Can Bozoglu erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 3:1 (78.), ehe Kirchheim dank eines Eigentors von Alexander Mrowczynski verkürzte (80.).

„Grundsätzlich bin ich mit unserer Leistung über knapp 75 Minuten einverstanden, wir hatten über weite Strecken viel Ballbesitz. Direkt nach der Pause waren wir im Winterschlaf und hinten raus sind uns ein bisschen die Körner ausgegangen“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy drei Tage nach dem 1:3 im Test beim Bezirksligisten FC Aschheim.

Mit einem Fehlpass aus der Abwehr heraus und einem Kommunikationsproblem zwischen Torwart und Defensivmann begünstigte seine Elf die ersten beiden Gegentore.

Während die Dornacher acht Reservespieler aufboten und zur Pause fleißig durchwechselten, waren die Kirchheimer durch Krankheit, Verletzungen und Urlaub dezimiert. Sie verzichteten auch auf den Einsatz des leicht angeschlagenen Co-Trainers Korbinian Vollmann und spielten mit Blick auf das vorhandene Personal ein 3-5-3-System. Sorge bereitet dem KSC die Verletzung von Luca Mauerer, der in der 35. Minute mit Verdacht auf Muskelfaserriss frühzeitig ausschied. (guv)