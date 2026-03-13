Dornach-Coach Wastl sieht sein Team „nicht in der Abwärtsspirale“

Trainer Sebastian Wastl wünscht sich im gegnerischen Strafraum mehr Zielstrebigkeit. – Foto: Andreas Mayr

Der SV Dornach wartet seit drei Partien auf einen Sieg. Trainer Sebastian Wastl bleibt dennoch gelassen und optimistisch.

Die Niederlage im ersten Liga-Heimspiel des neuen Jahres war schmerzhaft, doch das 1:2 gegen den FC Unterföhring hat die Landesliga-Fußballer des SV Dornach offensichtlich nicht umgeworfen. „Wir hatten die Woche über viel Spaß im Training“, sagt Trainer Sebastian Wastl: „Ich sehe die Mannschaft nicht in der Abwärtsspirale.“

Weil sich seine Schützlinge zuvor mit einem 3:4 gegen Hallbergmoos in die Winterpause verabschiedet und in Karlsfeld spät in der Nachspielzeit ein 1:1 gerettet hatten, warten sie seit drei Partien auf einen Sieg. Die Folge: Mit 24 Punkten steht die Elf unmittelbar über dem ersten Abstiegsrelegationsplatz. Der dort lauernde Konkurrent Traunstein hat noch zwei Spiele in der Hinterhand, Karlsfeld und Garmisch haben je ein Spiel weniger.

Panikmache ist aber nicht angesagt. „Wir haben es in den noch ausstehenden zehn Spielen selbst in der Hand“, sagte Wastl, der mit der Performance seiner Elf durchaus einverstanden ist und mit den Spielern fleißig an einigen Stellschrauben dreht. Spricht der Coach über das anstehende Auswärtsspiel beim sechs Punkte besser dastehenden ESV Freilassing (Samstag, 14 Uhr), dann denkt er unwillkürlich an das 1:1 im Hinspiel zurück und entdeckt dabei Parallelen zum 1:2 gegen Unterföhring: „Wir sind da klar besser und müssen da zur Halbzeit deutlich höher führen als eben nur 1:0, dann macht Freilassing nach der Pause aus einer Chance ein Tor und sichert sich einen Punkt.“

Wastl wünscht sich im gegnerischen Strafraum mehr Zielstrebigkeit – unter anderem verpufften viele gefährliche Eckstöße, oder der Abschluss haute nicht hin – und mehr Widerstandskraft: „Unterföhring war nicht die bessere, aber die erwachsenere Mannschaft. Und wir müssen vor dem Tor einfach kälter sein.“ Dass sich die Dornen sowohl in Karlsfeld als auch gegen Unterföhring mit Gelb-roten Karten selbst schwächten, erleichterte die Aufgaben selbstredend nicht.

„Wir starten frühzeitig, machen lieber noch die eine oder andere Pause und werden selbstbewusst auftreten“, sagte Wastl vor der Auswärtsfahrt ins Berchtesgadener Land. Es bestehe kein Anlass, die Mannschaft „groß umzukrempeln“, kleinere Änderungen könnten sich vielleicht noch ergeben. Hinter dem Einsatz des leicht angeschlagenen Fabian Aicher steht noch ein Fragezeichen. (guv)