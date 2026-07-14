Dormagen Trabzonspor: Nach elf Jahren endlich zurück

Nach elf Jahren in der Kreisliga C ist Dormagen Trabzonspor zurück in der Kreisliga B. In einem äußerst engen Aufstiegsrennen der Gruppe 1 verpassten die Dormagener den direkten Sprung in die nächsthöhere Spielklasse lediglich um einen Punkt. Eintracht Hoeningen und der FC Straberg II stiegen punktgleich auf, während Trabzonspor zunächst auf die Relegation hoffen musste.

Nach elf Jahren in der Kreisliga C ist Dormagen Trabzonspor zurück in der Kreisliga B. Die Schwarzmeerkicker mussten nach einem dramatischen Aufstiegsrennen lange auf ihre Chance warten, blieben in der Relegation aber ungeschlagen und machten mit einem deutlichen Heimsieg den Aufstieg perfekt.

„Unsere Mannschaft hat sich das Rückspiel gegen Lirich gemeinsam vor Ort angesehen. Der Freistoß, der zum Tor führte, wurde direkt vor uns ausgeführt, weshalb wir anschließend einfach mit in die Jubeltraube gesprungen sind“, erzählt Trainer Emre Basar.

Nach dem letzten Saisonspiel war noch ungewiss, ob überhaupt ein Entscheidungsspiel zwischen den Drittplatzierten der beiden Kreisliga-C-Gruppen stattfinden würde. Die Schwarzmeerkicker, wie sich die Dormagener selbst nennen, waren auf Unterstützung aus der Bezirksliga angewiesen. Der VdS Nievenheim musste die dortige Relegation erreichen und anschließend auch gewinnen.

Basar ist seit 2011 Teil der Schwarzmeerkicker

Der Coach ist bereits seit der Saison 2011/12 bei den Schwarzmeerkickern. Zunächst lief Basar selbst als Spieler auf, ehe ihn eine Verletzung ausbremste und er vor drei Jahren das Traineramt übernahm. Entsprechend viel bedeutet ihm die Rückkehr in die Kreisliga B.

„Die Dankbarkeit gilt der Mannschaft. Die Jungs sind nicht nur individuell sehr stark, sondern auch ehrgeizig. Viele spielen seit Jahren zusammen, der gesamte Verein ist wie eine große Familie. Daher bedeuten mir der Verein und der Aufstieg unfassbar viel, egal ob als Trainer, Spieler oder Zuschauer“, sagt Basar.

Für seine Mannschaft war der Weg in die nächsthöhere Liga ein hartes Stück Arbeit. Obwohl Trabzonspor im Saisonendspurt auf Schützenhilfe angewiesen war, verlor das Team den Glauben an den Aufstieg nie. Einen wichtigen Anteil daran hatte auch Co-Trainer Akif Akbas.

„Mein Co-Trainer hält bei uns die Ansprachen. Er hat es immer wieder geschafft, die Mannschaft zu motivieren und daran zu erinnern, dass noch nichts verloren ist. Den Jungs gilt mein voller Respekt dafür, dass sie bis zum Schluss alles gegeben haben“, erklärt Basar.

Eine entscheidende Grundlage für den Erfolg war die außergewöhnliche Heimstärke. Trabzonspor verlor während der gesamten Saison kein einziges Spiel auf eigener Anlage. In der Liga holten die Schwarzmeerkicker vor heimischem Publikum zwölf Siege und zwei Unentschieden.

Auch in der Relegation gegen die Sportfreunde Vorst II wurde diese Stärke zum entscheidenden Faktor. Das Hinspiel in Vorst endete 1:1, wodurch die Dormagener selbstbewusst in das Rückspiel gingen. Dort hielt die Serie: Trabzonspor setzte sich deutlich mit 4:0 durch und durfte anschließend den lange ersehnten Aufstieg feiern.

„Vor der Saison hatten die Jungs bereits den Ehrgeiz und den Willen aufzusteigen. Ich wollte die Ziele aber kleiner halten, um den Druck von meinen Spielern zu nehmen. Am Ende hat die Liga dann doch drei verdiente Aufsteiger gefunden“, sagt Basar.

Klassenerhalt bleibt das erste Ziel

In der Kreisliga B wollen sich die Schwarzmeerkicker nicht verstecken. Dennoch bleibt der Klassenerhalt zunächst das oberste Ziel. Basar warnt davor, den Unterschied zwischen beiden Spielklassen zu unterschätzen.

„Wir dürfen den Sprung in die Kreisliga B nicht unterschätzen. Auch wenn ich meinen Jungs das spielerisch absolut zutraue, haben nur wenige von uns schon in dieser Liga gespielt. Es ist ein großer Sprung von der C- in die B-Liga, das dürfen wir nicht vergessen.“

Gleichzeitig traut der Trainer seiner Mannschaft zu, auch eine Liga höher für Überraschungen zu sorgen. Trabzonspor soll nicht nur reagieren, sondern mutig auftreten und jeden Gegner vor Probleme stellen.

„Wir sind jetzt in der Rolle des Jägers. Es wird wichtig sein, auch dann nicht den Fokus zu verlieren und weiterzukämpfen, wenn es einmal schlechter läuft. Wir sind aus der vergangenen Saison hauptsächlich Siege gewohnt. Das wird in der Kreisliga B nicht so sein, auch wenn wir jeden Gegner ärgern wollen.“