Dormagen: Sechs Vereine erhalten Geld für Sportstätten Insgesamt 221.000 Euro gehen vom Land NRW nach Dormagen. Die genaue Verwendung steht schon fest.

Den größten Förderposten streicht der TSV Bayer Dormagen ein. Der größte Sportverein im Rhein-Kreis Neuss erhält für die Modernisierung des Eingangsbereichs und der WC-Anlagen in Höhe von 67.414 Euro. Mit dabei ist auch die Turngemeinde Stürzelberg: Gefördert wird die energetische Modernisierung in Höhe von 15.000 Euro. Bei den Hubertus-Sportschützen Straberg müssen die Luftgewehrstände modernisiert werden, dafür erhalten sie vom Land 47.450 Euro.

Der Tennisclub Bayer Dormagen kann jetzt für die energetische Dachsanierung 16.500 Euro im Budget einplanen, der Bürger-Schützen-Verein Dormagen erhält für die Modernisierung der Schießsportanlage eine Förderung in Höhe von 22.133 Euro.

Aufatmen auch bei der Sportgemeinschaft Zons: Gefördert wird die Modernisierung von drei Tennisplätzen und der Platzbewässerung in Höhe von 52.500 Euro. Eigentlich hatt die SG auch geplant, ihr marodes Vereinsheim neu zu bauen und dafür Fördergelder von der Stadt und aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten“ beantragt. Von städtischer Seite sollten bis zu 300.000 Euro gezahlt werden, die Förderung belief sich auf rund 235.000 Euro. Hinzu sollte ein Eigenanteil von etwa 170.000 Euro kommen. Nun steht fest: Dadurch, dass die Baukosten (Material, Firmen etc.) in diesem Jahr enorm angestiegen sind, muss die SG Zons nun vorerst noch einmal zurückrudern und das Projekt erst einmal Beiseite legen. „Es gibt zahlreiche Gründe für diese Entscheidung“, erklärt die Vereinsvorsitzende Ulrike Heising. „Die Baukosten sind deutlich gestiegen und die Unternehmen können nicht garantieren, dass diese nicht weitersteigen. Auch der Zinssatz für eine Finanzierung des Eigenanteils ist extrem hochgegangen, daher ist es für uns aktuell nicht machbar.“ Hinzu komme, dass das Projekt, damit die Förderung „Moderne Sportstätten“ vollumfänglich ausgezahlt wird, in einem bestimmten Zeitraum fertiggestellt werden müsse.