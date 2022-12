Dormagen-Fußballer verlassen vor der Winterpause die Abstiegsplätze Dennoch hatte der Bezirksliga-Sieg der Dormagener einen faden Beigeschmack. Die Topteams aus Jüchen und Gnadental zeigten sich sehr souverän.

Gruppe 1: TSV Bayer Dormagen – Lohausener SV 4:0 (1:0). Der TSV verlässt vor der Winterpause die Abstiegsränge. Marius Frassek (11.) musste nur wenige Minuten nach seinem Führungstreffer den Platz verletzungsbedingt verlassen, nach der Pause blieben Dario Russo und Torhüter Artur Rothkegel in der Kabine. „Die Verletzungen bedeuten trotz des deutlichen Ergebnisses einen faden Beigeschmack“, sagte TSV-Coach Marko Niestroj. Trotz der Ausfälle lieferte Bayer weiter ab. Maximilian Schröder (51.) und Marc Naroska (62., 79.) sorgten für das deutliche Endergebnis.

VfL Jüchen/Garzweiler – VdS Nievenheim 4:0 (0:0). Der Tabellenführer lässt sich nicht ärgern. „Jüchen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, das müssen wir zugeben, auch wenn das Ergebnis in meinen Augen ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“, meinte VdS-Trainer Daniel Köthe. Trotz einer torlosen ersten Hälfte war VfL-Coach Marcel Winkens mit beiden Spielabschnitten zufrieden. Nach dem Wiederanpfiff sorgten Sven Moseler (52.) und Fatlum Ahmeti (58.) schnell für die Führung, während Pascal Moseler (77.) und erneut Sven Moseler (87.) das Spiel in der Schlussphase entschieden. „Jeder hat sich reingeschmissen, um den verdienten Sieg zu holen“, lobte Marcel Winkens.

SC Unterbach – BV Wevelinghoven 0:3 (0:1). Vier Spiele, vier Siege, viermal zu null, das ist die starke Bilanz des BVW der vergangenen Wochen. Andreas Koyro (42.) besorgte die Pausenführung, ehe Tayfun Kula (61.) und Yannik Neumann (65.) den Sack im zweiten Durchgang zumachten. „Es war kein einfaches Spiel, aber der Einsatz der Mannschaft ist aller Ehren wert. Wir haben in den letzten Wochen Worte Taten folgen lassen“, berichtete BV-Trainer Jesco Neumann.

SG Rommerskirchen/Gilbach – FC Kosovoa 2:3 (1:1). Nach der dritten Niederlage in Folge rutscht die SG auf einen Abstiegsrang. Lennart Friedrichs (8.) brachte „Roki“ allerdings in Führung. Rilind Salihi (43.) gelang kurz vor der Pause der Ausgleich, im zweiten Durchgang drehte er die Begegnung (55.). Trotz des Ausgleichs von Ermal Magkaj (82.) ging die Mannschaft von Trainer Nando Riccio leer aus. Saveiro Amoroso (86.) traf kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg für die Gäste. „Wir haben Kosovoa den Sieg letztlich geschenkt, das 2:3 entstand durch einen Torwartfehler“, meinte Riccio.

TuS Gerresheim – DJK Gnadental 0:6 (0:5). Die DJK überwintert nach dem Kantersieg über Gerresheim auf dem zweiten Tabellenplatz. Marco Czempik (4.) gab früh die Richtung vor, Maurice Girke (21., 30., 42.) sorgte mit seinem Dreierpack für klare Verhältnisse, zudem traf Samir Derris (27.) zur 5:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang erhöhte Kevin Herrmann (54.) auf 6:0. In der 65. Minute vergab Maurice Girke einen Strafstoß. „Das können wir bei so einem Sieg einfach vergessen“, sagte Trainer Sebastian Michalsky ein. Kapitän Benedikt Hambloch musste in der 70. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, da bereits alle fünf Wechsel vorgenommen worden waren, musste die DJK das Spiel zu zehnt zu Ende bringen. „Trotz der Ausfälle von Andrej Hildenberg und Derman Disbudak haben wir ein super Spiel abgeliefert und waren wie im Rausch“, sagte Michalsky.

Gruppe 3: SC Teutonia Kleinenbroich – Hülser SV 1:4 (0:2). Sieben Niederlagen in Folge, neun Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, beim SC sieht es zur Winterpause düster aus. Auch gegen den Hülser SV war für den Landesliga-Absteiger nichts zu holen. Hendrik Tauber (12.) und Matthias Dohmen (15.) trafen zur Pausenführung, Arved Lütz (65. 73.) erhöhte per Doppelpack auf 4:0. Der Treffer von Dominik Klouth (85.) konnte am Spielverlauf nichts ändern.