Der Amateurfußball, nicht nur in Dormagen, trauert um Bernd Meuter. – Foto: Thomas Werner

Dormagen: Fußballer trauern um Bernd Meuter Markenzeichen: Bürstenschnitt, blonder Schnauzbart. Kaum jemand prägte den lokalen Fußball im Raum Dormagen in den letzten 25 Jahren mehr als Bernd Meuter. Nun trauern Freunde und Weggefährten um den auch bei den Schützen beliebten Trainer. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE Kreisliga B2 GV/NE Nievenheim Stürzelberg Bernd Meuter

„Er war einfach ein herzensguter Mensch.“ Große Bestürzung unter Fußballfreunden und Schützenbrüdern im Dormagener Raum. Der allerorts beliebte Ex-Coach Bernd Meuter (†64) ist vor wenigen Tagen verstorben. Er hatte zwei Jahre lang an Lungenkrebs gelitten, doch bis zuletzt seine gute Laune bewahrt. „Bernd war nie unterzukriegen und immer positiv. Für mich gehört er definitiv zu den prägendsten Gesichtern des Dormagener Fußballs der letzten Jahrzehnte“, erinnert Ante „Tonchi“ Galzina an seinen einstigen Mentor, für den ein Wochenende ohne die schönste Nebensache der Welt ebenso wie der Besuch in den Schützenzelten nicht vorstellbar war.

Große Erfolge in Nievenheim und Stürzelberg Der Spielmacher verbindet mit Meuter die schönsten Zeiten im lokalen Fußball. Unvergessen, als Meuter mit einer bis dato unscheinbaren Truppe des VdS Nievenheim sensationell in die Landesliga aufstieg. Galzina: „Bernd ist mit der Rheinwacht Stürzelberg in die Bezirksliga und mit dem VdS Nievenheim in die Landesliga aufgestiegen, das waren die größten Erfolge der beiden Klubs. Er war in der Kabine ein toller Motivator und gleichzeitig ein angenehmer Zeitgenosse, der niemals schlecht über andere redete. Man mochte ihn einfach.“

Das bestätigt auch Thomas Stüttgen. Der aktuelle Nievenheimer Schützenkönig wirkte viele Jahre an der Seite Meuters als verlängerter Arm auf dem Platz oder Assistent an der Seitenlinie und erlebte die goldenen Zeiten beim VdS noch unter der Förderung von Ex-Mäzen und Präsident Peter Weiler und Coach Meuter, als man auf dem verhassten rauen Aschenplatz dem TSV Bayer Dormagen Paroli bot, mit: „Der Aufstieg 2001 war sein größter Erfolg. Unvergessen auch im Niederrheinpokal das Hinspiel gegen Rot-Weiss Essen auf der Nievenheimer Asche. Als Mensch und Trainer war Bernd ein absoluter Kumpeltyp, ein harter und fairer Hund, der immer ein offenes Ohr hatte. Er förderte Talente und bildete junge Trainer wie mich aus, er war wie ein großer Bruder für mich. Der VdS wird Bernd nie vergessen!“ Das machten die früheren Spieler auch mit einem Gedenkposting in den sozialen Netzwerken öffentlich. Der Straßenbaumeister und Familienvater, der in Delrath lebte, war für eine Besonderheit beliebt. Stüttgen blickt schmunzelnd zurück: „Mein lieber Bobby“ war einer seiner Lieblingssprüche, wenn einer seiner Spieler böse gefoult wurde. Jeder mochte ihn. Er hat alle großen Spieler der 2000er trainiert: Ante Galzina, Thomas Tröster, Thomas Kremser, Michael Schneider, Eddy Hagedorn, Franco Milano, Alen Hrsto und mich.“ Und Meuter war auch konsequent: Nach dem Abstieg aus der Landesliga mit Nievenheim als Meisterschaftskandidat in die Spielzeit gegangen, setzte es zum Start der neuen Runde drei Pleiten und Meuter schmiss sofort selbstkritisch hin, ohne dabei mit dem Finger auf andere zu zeigen.