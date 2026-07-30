Dorfverein startet in das Abenteuer Landesliga

Freut sich auf die Herausforderung Landesliga: Eicherscheids Trainer Sandro Bergs (r.). – Foto: Nick Förster

Germania Eicherscheid kehrt in die zweithöchste Verbandsklasse zurück. Die Vorfreude ist groß, gleichwohl wartet viel Arbeit auf die Mannschaft von Trainer Sandro Bergs. Ein Neuzugang muss sich noch gedulden.

„Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß. Das spürt man im ganzen Verein“, sagt der Vorsitzende Klaus Arnolds, der früher selbst für die Germania in der Landesliga aufgelaufen ist. „Damals war das Niveau noch nicht so hoch wie heute. Die Landesliga wird für uns eine große Herausforderung. Man muss abwarten, wie die Mannschaft in diese Klasse hineinwächst.“

Das große Abenteuer hat begonnen: Germania Eicherscheid ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der Eifelclub kehrt nach zehnjähriger Abstinenz in die zweithöchste Verbandsspielklasse zurück und darf sich nach dem Aufstieg wieder Fußball-Landesligist nennen.

Trainer Sandro Bergs kann dabei weitgehend auf den Aufstiegskader bauen. Lediglich zwei Spieler haben den Verein verlassen. Mit Tim und Nico Wilden kehren allerdings zwei prägende Akteure der vergangenen Jahre zu ihrem Heimatverein TuS Lammersdorf zurück.

„Im Optimalfall hätten wir alle Spieler gehalten, die wir halten wollten, und drei bis fünf Verstärkungen dazugeholt. Das ist aber nicht so einfach und hat nicht komplett funktioniert. Dafür kann aber niemand etwas. Das hängt mit den Rahmenbedingungen zusammen, die wir hier haben“, erklärt Bergs, der seine Mannschaft bereits am 9. Juli zur ersten Trainingseinheit bat.

Der frühe Vorbereitungsstart hat einen Grund: Bereits eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt beginnt der Mittelrheinpokal. In der ersten Runde gastiert Eicherscheid beim Bezirksligisten VfL Sindorf. „Wir wollen uns die Möglichkeit offenhalten, auch mal Einheiten zu streichen, sei es wegen des Wetters oder personeller Engpässe“, erläutert der Coach.

Personalsorgen zum Auftakt

Denn die personelle Situation ist derzeit durchaus angespannt. Neuzugang Dreyer fällt nach einer Knieoperation voraussichtlich noch bis Anfang oder Mitte August aus. Auch Pascal Strauch, Maik Stollenwerk und Lars Schumacher sollen nach überstandenen Verletzungen behutsam aufgebaut werden. Yassin Krings ist nach seiner Schulterverletzung ebenfalls noch nicht einsatzbereit, während Luis Simon derzeit Knieprobleme plagen.

„Grundsätzlich ist der Kader zusammengeblieben, aber wir müssen unser Spiel in einigen Bereichen anpassen. Daran werden wir uns in der Vorbereitung herantasten“, sagt Bergs. Denn die Realität in der Landesliga wird eine andere sein. „Wir werden sicherlich nicht mehr in jedem Spiel 80 Prozent Ballbesitz haben. Deshalb müssen wir in anderen Bereichen mindestens auf Augenhöhe sein.“ Der Fokus liege verstärkt auf Fitness, Arbeit gegen den Ball, Umschaltmomenten und Sprintfähigkeit.

Hoffnungsträger Dennis Dreyer

Große Hoffnungen ruhen dabei auf Dennis Dreyer. Der 28-Jährige wurde in den Nachwuchsabteilungen von Bayer Leverkusen, Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf ausgebildet und soll nach seiner langen Pause schnell wieder an sein früheres Niveau herangeführt werden. „Dennis war zwei, drei Jahre raus. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass er direkt zum Vorbereitungsstart einsteigen kann, weil er noch einiges aufzuholen hat“, sagt Bergs, der bereits in der Mittelrheinliga-Saison 2018/19 beim 1. FC Düren mit dem Offensivspieler zusammenarbeitete.

Der 36-Jährige möchte insgesamt die Trainingsqualität weiter steigern, damit die Anpassung an die neue Spielklasse möglichst schnell gelingt. Der Umfang bleibt dabei unverändert: Während der Saison stehen weiterhin zwei Trainingseinheiten pro Woche auf dem Programm. „In der Bezirksliga konnten wir das eine oder andere noch eher durchgehen lassen, weil wir wussten, worauf es dort ankommt. In der Landesliga müssen bestimmte Dinge aber in die Köpfe und auch in die Beine der Jungs“, erklärt Bergs, der weiterhin auf Co-Trainer Marco Kraß setzen kann.

Dass durchaus noch Luft nach oben besteht, zeigte nach Ansicht des Trainers auch die 1:5-Niederlage im Kreispokal-Endspiel gegen Landesligist Raspo Brand. „Von der Herangehensweise waren wir optisch nicht unterlegen. In beiden Strafräumen waren wir aber deutlich ineffizienter als der Gegner.“

Klassenerhalt als großer Erfolg

Ein konkretes Saisonziel möchte Bergs indes noch nicht formulieren. Klar ist allerdings, dass der Klassenerhalt bereits als Erfolg gewertet würde. „Wir müssen uns aber auch nicht kleiner machen, als wir sind. Das versuchen wir den Jungs zu vermitteln.“

Wichtig ist ihm vor allem die Art und Weise, wie seine Mannschaft auftritt. „Ich fände es schon cool, wenn die anderen Teams nachher nicht sagen: Eicherscheid stellt sich nur hinten rein und schlägt die Bälle nach vorne. Es soll auch Spaß machen, gegen uns zu spielen.“

Arnolds traut dem Team jedenfalls eine gute Rolle in der Landesliga zu. „Wir haben bewusst gesagt: Wir gehen mit dieser Truppe hoch. Das sind junge Spieler, die sich sehr gut entwickelt haben.“

Stolz auf das Aushängeschild des Dorfes

Für den rund 1300 Einwohner zählenden Ort ist die erste Mannschaft längst ein Aushängeschild. Entsprechend groß ist der Stolz auf den Verein, der im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. „Das ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit vieler Menschen. Vor allem die Ehrenamtlichen haben einen großen Anteil daran und durften den Aufstieg natürlich mitfeiern“, sagt der Vorsitzende.

Dass der sportliche Erfolg mit einem hohen finanziellen Engagement erkauft wurde, weist der Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Wilfried Huppertz entschieden zurück. „Die Jungs spielen hier Fußball, weil sie Lust auf diese Gemeinschaft haben. Die Gespräche mit den Spielern waren sehr unkompliziert. Kaum jemand hat irgendwelche Forderungen gestellt.“ Der Zusammenhalt gilt als große Stärke des 930 Mitglieder starken Vereins, dessen Mannschaftskern seit Jahren zusammenspielt. „Bei uns gibt es keinen großen Mäzen oder Hauptgeldgeber. Wir sind da anders aufgestellt.“

Für das Jubiläumsjahr hat Arnolds deshalb vor allem zwei Wünsche: „Fußballerisch wäre es schön, wenn die Jungs die Klasse halten. Außerdem wünsche ich mir wieder mehr Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Im Moment ist vieles auf wenige Schultern verteilt. Daran müssen wir noch arbeiten.“

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