Dorfverein im Ausnahmezustand: Wahlscheider SV empfägt Viktoria Köln

Der Mittelrheinpokal schreibt gern seine eigenen Geschichten – und eine davon führt am Mittwochabend nach Wahlscheid. Der abstiegsbedrohte Bezirksligist empfängt im Achtelfinale den Drittligisten Viktoria Köln. Ein Duell zweier Vereine, die sportlich in völlig unterschiedlichen Welten unterwegs sind: Hier der WSV mit fünf Punkten aus elf Ligaspielen, sieben Zähler vom rettenden Ufer entfernt. Dort Viktoria Köln, Sechster in der 3. Liga und nur drei Punkte hinter Rang zwei.

Doch der Pokal öffnet Räume, die der Ligaalltag nicht kennt. Der Wahlscheider SV hat auf dem Weg ins Achtelfinale gezeigt, wie eng Theorie und Praxis im Fußball manchmal beieinander liegen: Ein 8:7 nach Elfmeterschießen gegen Eintracht Verlautenheide, ein 3:1 gegen den hochgehandelten Landesligisten SC Fliesteden – und plötzlich steht ein Dorfverein im Rampenlicht.

Der WSV musste Strukturen schaffen, die es im Alltag eines Amateurvereins schlicht nicht gibt: „Wir sind kein Profiklub, sondern ein Dorfverein – da ist es nicht selbstverständlich, einen strukturierten Ticketverkauf aufzubauen, Sicherheitskonzepte zu erstellen oder die Verpflegung für mehr als tausend Zuschauer zu garantieren.“ Dank vieler Ehrenamtler sei es gelungen, das Spiel auf sichere Beine zu stellen. „Jetzt können wir es kaum erwarten, am Mittwoch Viktoria Köln zu empfangen.“

Fabian Oberdörster vom Wahlscheider SV spricht offen darüber, was dieses Spiel für den Verein bedeutet – organisatorisch wie emotional. „Für uns als Verein ist das natürlich eine riesige Herausforderung, dieses Spiel überhaupt abzuwickeln“, sagt er. Trotzdem habe man das Achtelfinale unbedingt zu Hause austragen wollen: „Aus Rücksicht auf unsere Zuschauer und auf die Mannschaft. Wir wollten vermeiden, dass Fans oder Spieler weite Anreisen in andere Städte auf sich nehmen müssen.“

Große Vorfreude – und der Wunsch nach Alltag

Oberdörster beschreibt eine Mischung aus prickelnder Vorfreude und realistischem Blick auf die Lage. „Die Vorfreude ist riesig – bei Spielern, beim Vorstand und bei den Fans. Es gibt seit Wochen kaum ein anderes Thema.“ Gleichzeitig weiß der Verein, dass die Liga die eigentlich lebenswichtige Baustelle bleibt: „Wir stehen momentan auf dem letzten Tabellenplatz und müssen dringend punkten. Deshalb sind wir ehrlich gesagt auch ein wenig froh, wenn der Mittwoch geschafft ist und wir ab Donnerstag wieder mit klarem Kopf voll auf die Liga fokussieren können.“

Bis dahin aber wird Vollgas gegeben. „Unser Ziel ist schlicht, diesen Abend zu genießen“, betont Oberdörster. Von Sensationsträumen hält er nicht viel: „Von einer Überraschung oder gar einem Weiterkommen zu sprechen, wäre vermessen. Wir treffen auf einen Drittligisten, der in der Liga sehr gut performt – und wir sind ein Dorfverein, dessen Spieler zweimal pro Woche trainieren. Das Ergebnis spielt daher keine Rolle. Entscheidend ist, dass alle diesen Abend erleben und gesund vom Platz gehen.“

1200 Zuschauer erwartet – Abendkasse quasi ausgeschlossen

Damit der Abend gelingt, musste der Verein auch logistisch wachsen. Der komplette Ticketverkauf wurde digital abgewickelt – „Neuland für uns“, wie Oberdörster sagt. Trotzdem funktionierte alles reibungslos. Gerechnet wird mit rund 1200 Zuschauern an der Krebsaueler Straße. Eine Abendkasse wird es nicht geben: „Nur für hinterlegte Karten. Sollte jemand sein Ticket nicht abholen, könnten minimal Restkarten in den freien Verkauf gehen, aber darauf sollte sich niemand verlassen.“

Außenseiterrolle klar verteilt – aber ein Abend fürs Vereinsgedächtnis

Sportlich ist die Ausgangslage eindeutig: Viktoria Köln bringt unter Trainer Marian Wilhelm Tempo, Qualität und Profistrukturen an die Agger. Der WSV wird sich wehren, wird laufen, wird fighten – und wird getragen von einem Publikum, das diesen Abend so schnell nicht vergessen dürfte.