Dorfstolz trifft Traditionsdruck: Zwei Welten, ein Ziel

Der Derbysieg war nicht nur emotional wichtig, sondern auch ein Signal an die Liga, dass der Aufsteiger angekommen ist. Ebenso konnte letzte Woche auch Wacker 90 Nordhausen endlich den ersten Saisonsieg einfahren (2:1 gegen Borsch). Mit gleicher Ausgangslage - nach dem ersten Ligaerfolg - treffen nun zwei Fußballwelten aufeinander.

Westvororte-Trainer Daniel Gehrt blickt auf den 3:2-Erfolg in Weida mit Stolz, aber auch mit Bodenhaftung: „Für uns war das Spiel in Weida das kleinere Derby, unser großes Derby kommt erst in drei Wochen. Dennoch war es ein wichtiges Spiel. Ein Stück weit war der Sieg überraschend, wenn man vergleicht, wie Weida arbeitet und welche Truppe da auf dem Platz steht. Aber wir arbeiten gut, machen viele Sachen richtig und konnten uns in der Vergangenheit nicht richtig belohnen.“ Vor allem die Umsetzung des eigenen Plans und die mannschaftliche Geschlossenheit gefielen dem Coach: „Wir sind nicht wie ein Tabellenvorletzter aufgetreten. Wir waren wacher, haben das Spiel ernster genommen und unsere Umschaltmomente genutzt. Es hat sich ein Stück weit reifer angefühlt. Sicher war es ein Riesending zu gewinnen, aber es war nur ein Spiel. Wir hoffen, dass es Kräfte freisetzt.“

Mit Wacker Nordhausen reist nun ein Gegner nach Scheubengrobsdorf, der einst in der Regionalliga kickte und heute in der Thüringenliga ums sportliche Überleben kämpft. Der Traditionsklub musste bereits früh in der Saison einen Trainerwechsel verkraften und sucht nach Stabilität – wichtig war für die Nordthüringer ebenso der erste Saisonerfolg am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Borsch (2:1). Gehrt warnt davor, die Nordhäuser am Tabellenplatz zu messen: „Jetzt kommt mit Nordhausen eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren noch Regionalliga gespielt hat. Natürlich haben sie eine schwierige Situation mit Trainerwechsel, aber da steht eine gestandene Mannschaft mit sehr guten Fußballern. Da spielt es keine Rolle, auf welchem Tabellenplatz sie stehen.“