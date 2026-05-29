Dorfmerkingen wieder an der Sonne: Wie viel Druck macht Bettringen?

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So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen FC Durlangen Durlangen 15:00 PUSH

Der FV 08 Unterkochen geht als Tabellendritter mit 55 Punkten in dieses Heimspiel und hat aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte geholt. Besonders das 2:1 bei der TSG Nattheim und das 3:2 beim SSV Aalen zeigen, dass Unterkochen in engen Spielen standhaft geblieben ist. Der FC Durlangen reist als Siebter mit 41 Punkten an und kommt mit drei Siegen nacheinander: 3:0 beim TV Neuler, 2:1 gegen die TSG Nattheim und 2:1 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II. Für Unterkochen geht es darum, den Platz in der Spitzengruppe zu sichern, für Durlangen um den Nachweis, dass diese starke Serie auch gegen ein Topteam trägt.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II führen die Tabelle mit 64 Punkten an, aber der Vorsprung auf die SG Bettringen beträgt nur einen Zähler. Die letzten vier Spiele gewann Dorfmerkingen II allesamt, zuletzt jeweils knapp mit 3:2 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen, 2:1 gegen den SSV Aalen und 3:2 beim TV Neuler. Die TSG Nattheim steht mit 47 Punkten auf Rang fünf, kam zuletzt aber nicht stabil durch die Wochen: Nach dem 3:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II folgte ein 1:2 gegen den FV 08 Unterkochen. Für Dorfmerkingen II ist es ein Spiel mit Meisterschaftsdruck, für Nattheim die Chance, einem Titelanwärter den Rhythmus zu nehmen.

Die DJK Schwabsberg-Buch steht mit 50 Punkten auf Rang vier und hat zuletzt nach dem 0:1 bei der SG Bettringen mit einem 4:3 beim SSV Aalen geantwortet. Davor lagen ein 2:2 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und ein deutliches 6:0 bei der TSG Schnaitheim, was die Offensivkraft der DJK unterstreicht. Der TV Neuler ist Zwölfter mit 28 Punkten und steckt nach dem 0:3 gegen den FC Durlangen, dem 2:4 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, dem 3:3 beim FV 08 Unterkochen und dem 2:3 gegen Dorfmerkingen II weiter im Tabellenkeller fest. Für Schwabsberg-Buch spricht die Position, für Neuler die Dringlichkeit.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen steht mit 34 Punkten auf Rang elf und hat sich zuletzt mit dem 3:0 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen Luft verschafft. Zuvor gab es ein 1:1 gegen die TSG Schnaitheim und ein 1:3 beim TSV Hüttlingen, die Form bleibt also wechselhaft. Der SSV Aalen ist Neunter mit 36 Punkten, hat aber vier Niederlagen nacheinander kassiert: 1:3 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, 2:3 gegen den FV 08 Unterkochen, 1:2 bei Dorfmerkingen II und 3:4 gegen Schwabsberg-Buch. Das Hinspiel war beim 8:1 des SSV Aalen deutlich, doch vor diesem Rückspiel spricht die aktuelle Dynamik eher für ein offenes, nervöses Duell.

Der TSV Böbingen geht als Vierzehnter mit 25 Punkten in ein Spiel, das im Abstiegskampf schwerer kaum wiegen könnte. Nach dem 1:0 gegen Germania Bargau folgten ein 1:2 bei der SG Bettringen, ein 0:1 gegen den TSV Hüttlingen und zuletzt ein 1:1 bei der TSG Schnaitheim. Die SGM Tannhausen/Stödtlen ist Fünfzehnter mit 20 Punkten und blieb zuletzt beim 2:3 gegen Dorfmerkingen II, beim 2:2 in Schwabsberg-Buch und beim 0:3 gegen Heldenfingen/Heuchlingen ohne Sieg. Böbingen kann den Abstand nach unten vergrößern, Tannhausen/Stödtlen braucht nahezu zwingend Punkte, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch SF Lorch TSG Schnaitheim Schnaitheim 15:00 live PUSH

Die Sportfreunde Lorch stehen mit 16 Punkten auf Rang 16 und suchen nach dem 0:1 gegen die SG Bettringen sowie dem 0:3 beim TSV Hüttlingen dringend Stabilität. Davor hatte Lorch beim 2:2 gegen Germania Bargau noch einen Punkt geholt, doch die Tabellensituation bleibt äußerst angespannt. Die TSG Schnaitheim ist mit 27 Punkten Dreizehnter und hat nach dem 0:6 gegen Schwabsberg-Buch zweimal 1:1 gespielt, erst bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen, dann gegen den TSV Böbingen. Das Hinspiel war beim 6:2 der TSG Schnaitheim torreich und klar, diesmal zählt für beide vor allem, den Abstiegskampf nicht noch schwerer werden zu lassen.