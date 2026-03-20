Dorfmerkingen und Bettringen im Fernduell: Erledigen sie ihre Pflicht?

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Durlangen Durlangen SG Bettringen Bettringen 15:00 PUSH



Der FC Durlangen geht als Zwölfter mit 20 Punkten in die Partie und steckt trotz des 0:0 gegen Sportfreunde Lorch sowie der knappen 1:2-Niederlage beim 1. FC Germania Bargau weiter tief im unteren Tabellendrittel fest. Die SG Bettringen reist dagegen als Tabellenzweiter mit 37 Punkten und zwei Siegen in Serie gegen TV Neuler (2:1) und TSG Nattheim (2:1) mit breiter Brust an. Schon das Hinspiel war eng, damals setzte sich Bettringen in Aalen mit 1:0 gegen den SSV Aalen durch und verlor gegen Durlangen in dieser Saison bereits einmal mit 0:2. Für Durlangen ist es ein Spiel gegen den Druck, für Bettringen eines gegen das Stolpern im Aufstiegsrennen.



Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hat nach dem 3:0 gegen den TSV Böbingen und der überraschenden 1:3-Niederlage bei Sportfreunde Lorch weiter 20 Punkte auf dem Konto und braucht dringend Konstanz, um sich von der Gefahrenzone zu lösen. Germania Bargau steht mit 27 Punkten auf Rang sechs, gewann zuletzt 2:1 gegen den FC Durlangen und feierte davor ein klares 3:0 in Nattheim, womit die Formkurve klar nach oben zeigt. Auch der Blick auf die vergangenen Wochen unterstreicht die Rolle der Gäste als unangenehmer Gegner, der sich nach vorn orientieren darf. Für Hofherrnweiler-Unterrombach II ist die Partie deshalb weit mehr als nur ein Heimspiel, sie ist ein Test auf Stabilität gegen eine Mannschaft mit klarer Oberwasser-Tendenz. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hat nach dem 3:0 gegen den TSV Böbingen und der überraschenden 1:3-Niederlage bei Sportfreunde Lorch weiter 20 Punkte auf dem Konto und braucht dringend Konstanz, um sich von der Gefahrenzone zu lösen. Germania Bargau steht mit 27 Punkten auf Rang sechs, gewann zuletzt 2:1 gegen den FC Durlangen und feierte davor ein klares 3:0 in Nattheim, womit die Formkurve klar nach oben zeigt. Auch der Blick auf die vergangenen Wochen unterstreicht die Rolle der Gäste als unangenehmer Gegner, der sich nach vorn orientieren darf. Für Hofherrnweiler-Unterrombach II ist die Partie deshalb weit mehr als nur ein Heimspiel, sie ist ein Test auf Stabilität gegen eine Mannschaft mit klarer Oberwasser-Tendenz.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen TSV Böbingen Böbingen 15:00 PUSH



Der FV 08 Unterkochen geht als Dritter mit 34 Punkten in dieses Heimspiel und hat sich mit zwei knappen, aber wertvollen Siegen gegen SG Heldenfingen/Heuchlingen (1:0) und DJK Schwabsberg-Buch (3:2) im oberen Feld festgesetzt. Der TSV Böbingen ist mit 19 Punkten Dreizehnter, unterlag zuletzt 0:3 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und wartet damit weiter auf einen Befreiungsschlag. Das Hinspiel gewann Böbingen zwar mit 1:0, doch die aktuelle Ausgangslage spricht deutlich für Unterkochen, das mit seiner Defensive von nur 18 Gegentoren weiter zu den stabilsten Teams der Liga zählt. Für die Gäste ist es ein unangenehmer Termin, für Unterkochen die Chance, im Aufstiegsrennen den Druck hochzuhalten.



Sportfreunde Dorfmerkingen II führt die Tabelle mit 40 Punkten an, musste sich zuletzt aber mit einem 2:2 bei der DJK Schwabsberg-Buch begnügen, nachdem zuvor bereits beim 1:0 gegen Unterkochen und beim 2:1 in Nattheim viel Geduld gefragt war. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen steht mit 20 Punkten auf Rang elf und kassierte zuletzt ein bitteres 0:1 gegen Unterkochen, nachdem es davor gegen Unterkochen, Aalen und Schnaitheim sehr unterschiedliche Ausschläge gegeben hatte. Das Hinspiel gewann Dorfmerkingen II auswärts mit 3:1 und auch die Tabellenlage verleiht dem Primus klar die Favoritenrolle. Für die Gäste ist es dennoch eine Partie mit Reiz, weil ein Punktgewinn gegen den Spitzenreiter im Abstiegskampf sofort Gewicht hätte. Sportfreunde Dorfmerkingen II führt die Tabelle mit 40 Punkten an, musste sich zuletzt aber mit einem 2:2 bei der DJK Schwabsberg-Buch begnügen, nachdem zuvor bereits beim 1:0 gegen Unterkochen und beim 2:1 in Nattheim viel Geduld gefragt war. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen steht mit 20 Punkten auf Rang elf und kassierte zuletzt ein bitteres 0:1 gegen Unterkochen, nachdem es davor gegen Unterkochen, Aalen und Schnaitheim sehr unterschiedliche Ausschläge gegeben hatte. Das Hinspiel gewann Dorfmerkingen II auswärts mit 3:1 und auch die Tabellenlage verleiht dem Primus klar die Favoritenrolle. Für die Gäste ist es dennoch eine Partie mit Reiz, weil ein Punktgewinn gegen den Spitzenreiter im Abstiegskampf sofort Gewicht hätte.



Der SSV Aalen hat sich mit dem 3:2 bei der TSG Schnaitheim und dem 3:0 gegen den TSV Hüttlingen auf 30 Punkte geschoben und darf als Vierter wieder nach oben schauen. Die SGM Tannhausen/Stödtlen steckt mit 15 Punkten auf Rang 15 fest, holte zuletzt zwar ein 0:0 gegen Schnaitheim, blieb davor aber beim 0:3 gegen Hüttlingen und beim 1:2 gegen Dorfmerkingen II erneut hinter den eigenen Hoffnungen zurück. Schon das Hinspiel war eng, Aalen gewann auswärts mit 2:1, und auch diesmal spricht die Form eher für die Gastgeber. Für die Aalener ist das ein Spiel, das sie im Aufstiegsrennen eigentlich gewinnen müssen, für die Gäste eines, in dem jeder Zähler einem kleinen Befreiungsschlag gleichkäme. Der SSV Aalen hat sich mit dem 3:2 bei der TSG Schnaitheim und dem 3:0 gegen den TSV Hüttlingen auf 30 Punkte geschoben und darf als Vierter wieder nach oben schauen. Die SGM Tannhausen/Stödtlen steckt mit 15 Punkten auf Rang 15 fest, holte zuletzt zwar ein 0:0 gegen Schnaitheim, blieb davor aber beim 0:3 gegen Hüttlingen und beim 1:2 gegen Dorfmerkingen II erneut hinter den eigenen Hoffnungen zurück. Schon das Hinspiel war eng, Aalen gewann auswärts mit 2:1, und auch diesmal spricht die Form eher für die Gastgeber. Für die Aalener ist das ein Spiel, das sie im Aufstiegsrennen eigentlich gewinnen müssen, für die Gäste eines, in dem jeder Zähler einem kleinen Befreiungsschlag gleichkäme.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TV Neuler TV Neuler TSG Schnaitheim Schnaitheim 15:00 PUSH



Der TV Neuler steht mit 18 Punkten auf Platz 14 und hat sich mit dem 2:0 in Hüttlingen nach zuvor zwei Niederlagen gegen Bettringen (1:2) und Nattheim (2:4) immerhin ein Lebenszeichen im Tabellenkeller erarbeitet. Die TSG Schnaitheim ist mit 20 Punkten Zehnter, blieb beim 0:0 gegen Tannhausen/Stödtlen unauffällig und verlor davor trotz ordentlicher Leistung mit 2:3 gegen den SSV Aalen. Das Hinspiel entschied Neuler auswärts mit 2:1 für sich, was dieser Begegnung zusätzliche Spannung verleiht. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die nach unten schauen müssen und gerade deshalb jede Nachlässigkeit teuer bezahlen könnten. Der TV Neuler steht mit 18 Punkten auf Platz 14 und hat sich mit dem 2:0 in Hüttlingen nach zuvor zwei Niederlagen gegen Bettringen (1:2) und Nattheim (2:4) immerhin ein Lebenszeichen im Tabellenkeller erarbeitet. Die TSG Schnaitheim ist mit 20 Punkten Zehnter, blieb beim 0:0 gegen Tannhausen/Stödtlen unauffällig und verlor davor trotz ordentlicher Leistung mit 2:3 gegen den SSV Aalen. Das Hinspiel entschied Neuler auswärts mit 2:1 für sich, was dieser Begegnung zusätzliche Spannung verleiht. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die nach unten schauen müssen und gerade deshalb jede Nachlässigkeit teuer bezahlen könnten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSG Nattheim Nattheim TSV Hüttlingen Hüttlingen 15:00 PUSH



Die TSG Nattheim steht mit 28 Punkten auf Rang fünf, verlor zuletzt zwar zweimal hintereinander gegen Bettringen (1:2) und Germania Bargau (0:3), hat aber insgesamt weiter die Chance, sich im oberen Drittel festzusetzen. Der TSV Hüttlingen ist Achter mit 22 Punkten, kassierte zuletzt zwei deutliche Niederlagen gegen den SSV Aalen (0:3) und den TV Neuler (0:2) und reist deshalb mit spürbarem Druck an. Das Hinspiel gewann Hüttlingen mit 1:0, dazu passt, dass Nattheim gegen robuste Gegner immer wieder an die Grenze gehen muss. Für die Gastgeber ist es ein Spiel gegen den kleinen Negativlauf, für Hüttlingen eines gegen das Abrutschen zurück in den Abstiegsstrudel.