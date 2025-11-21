Dorfmerkingen peilt nächsten Step an – Verfolger nur im Rückspiegel

---

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II haben mit 35 Punkten die Tabellenspitze fest im Griff und strotzen nach dem 2:1-Auswärtssieg bei der TSG Nattheim vor Selbstvertrauen. Der FC Durlangen steht mit 17 Punkten im Tabellenmittelfeld, kassierte aber zuletzt ein bitteres 1:2 gegen den FV 08 Unterkochen und kämpft um den Anschluss an die obere Hälfte. Dorfmerkingen verfügt mit 32 Toren über eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga und konnte bisher elf Mal gewinnen. Für Durlangen wird es vor allem darum gehen, defensiv stabil zu stehen und die eigene Konterstärke auszuspielen.

Die SG Bettringen verpasste beim 2:2 gegen den TSV Hüttlingen den möglichen Sprung auf Rang zwei und teilt sich nun gemeinsam mit zwei Verfolgern den vierten Tabellenplatz. Die Gäste aus Hüttlingen stehen mit 22 Punkten knapp dahinter und haben nach zwei Unentschieden in Folge bewiesen, dass sie unangenehm zu bespielen sind. Bettringen überzeugt durch Stabilität, verlor erst dreimal, lässt aber offensiv noch zu viele Chancen liegen. Hüttlingen will mit einem Auswärtssieg direkt an die Spitzengruppe andocken und könnte mit drei Punkten Bettringen sogar überholen.



Der 1. FC Germania Bargau zeigte nach dem 2:2 bei der TSV Hüttlingen Moral und steht mit 21 Punkten im gesicherten Mittelfeld, hat aber weiter Ambitionen Richtung obere Tabellenhälfte. Die TSG Schnaitheim feierte zuletzt ein furioses 6:2 über die Sportfreunde Lorch und besitzt mit 25 erzielten Toren eine der besseren Offensiven der Liga. Bargau kassierte bisher nur 19 Gegentreffer und stellt damit eine robuste Defensive. Schnaitheim will mit einem Auswärtssieg aus dem Tabellenkeller heraus und könnte die Lücke zu Bargau bis auf zwei Punkte verkürzen.



Die Sportfreunde Lorch stehen nach dem 2:6 bei der TSG Schnaitheim weiter tief im Tabellenkeller und haben erst sechs Punkte auf dem Konto. Gegner SGM Tannhausen/Stödtlen dagegen schöpft nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg über den TSV Böbingen wieder Hoffnung und will die rote Laterne weiter auf Distanz halten. Lorch stellt mit 42 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga und muss dringend mehr Stabilität zeigen. Tannhausen/Stödtlen könnte mit einem Dreier bis auf vier Punkte an den TV Neuler heranrücken.

Der TSV Böbingen blieb zuletzt beim 0:3 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen ohne Chance und verharrt mit 17 Punkten im unteren Mittelfeld. Aufsteiger SSV Aalen hingegen feierte mit dem 8:1-Kantersieg über die SG Heldenfingen/Heuchlingen ein wahres Schützenfest und gehört mit 31 Toren zu den offensiv stärksten Teams der Liga. Aalen steht mit 23 Punkten auf Rang fünf und könnte mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Top Vier herstellen. Böbingen wird sich steigern müssen, um gegen diesen dynamischen Gegner bestehen zu können.



Die SG Heldenfingen/Heuchlingen setzte beim 1:8 gegen den SSV Aalen ein deutliches Warnsignal und braucht dringend Stabilität im Abstiegskampf. Der TV Neuler dagegen gewann mit 3:1 gegen die DJK Schwabsberg-Buch und verschaffte sich mit 15 Punkten etwas Luft im Tabellenkeller. Beide Teams stehen unter Druck, denn die SG Heldenfingen/Heuchlingen hat nur 14 Punkte und könnte bei einer Niederlage sogar auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Neuler hat die Chance, sich von der gefährlichen Zone weiter abzusetzen.



Die DJK Schwabsberg-Buch verlor zuletzt überraschend mit 1:3 beim TV Neuler und verpasste damit die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. Die TSG Nattheim rutschte nach dem 1:2 gegen den Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II auf Rang zwei ab, hat aber weiter 25 Punkte und die beste Defensive der Topteams. Schwabsberg sucht nach Konstanz und steht mit 23 Punkten knapp hinter den Spitzenteams. Nattheim hat die Möglichkeit, mit einem Auswärtssieg Druck auf Dorfmerkingen aufzubauen.



Der FV 08 Unterkochen feierte mit dem 2:1 bei Durlangen einen wichtigen Auswärtssieg und liegt mit 25 Punkten punktgleich mit der TSG Nattheim auf Rang drei. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II dagegen steckt nach der spielfreien Woche weiter bei 17 Punkten fest und spielt gegen den Abwärtssog. Unterkochen stellt mit nur 15 Gegentoren eine der stabilsten Defensivreihen der Liga. Hofherrnweiler muss auswärts seine defensive Ordnung finden, um nicht tiefer in die Abstiegsgefahr zu rutschen.

