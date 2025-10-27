Dorfmerkingen II siegt spät – Nattheim lässt Punkte liegen

---

Die Begegnung begann furios. Bereits in der 8. Minute brachte Baris Acikgöz die Gastgeber in Führung. Danach entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel kam Hüttlingen druckvoll aus der Kabine und glich in der 50. Minute durch Christian Schneider aus. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz – nur eine Minute später traf Dominik Braun zur erneuten Führung für die SGH. Heldenfingen/Heuchlingen legte nach. In der 71. Minute erhöhte erneut Baris Acikgöz auf 3:1, ehe Johannes Hahn in der 80. Minute noch einmal für Spannung sorgte und auf 2:3 verkürzte. Doch in der Nachspielzeit setzte Acikgöz mit seinem dritten Treffer (90.+5) den Schlusspunkt und machte den umjubelten 4:2-Heimsieg perfekt. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und die TSG Nattheim trennten sich in einer umkämpften Partie 2:2. Tim Eichhorn brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. In der Schlussphase wurde es turbulent: Max Rieger verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1, ehe Sergen Demiröz nur vier Minuten später (84.) Nattheim erneut in Front brachte. In der Nachspielzeit traf Ben Mahlau per Elfmeter (90.+2) zum Ausgleich, bevor Nattheims Niklas Zimmermann in der 90. Minute noch Rot sah. ---

Der 1. FC Germania Bargau setzte sich bei den Sportfreunden Lorch souverän mit 4:1 durch. Ben Auer traf in der 30. Minute zur Führung, ehe Niklas Hinderer in der 70. Minute für Lorch ausglich. Die Antwort kam prompt: Benjamin Klement traf in der 72. und 75. Minute doppelt, bevor erneut Auer in der 88. Minute den Endstand markierte. ---

Ein packendes Duell endete zwischen dem TSV Böbingen und der SG Bettringen mit einem 2:2. Sascha Fröschle brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung, und nach einem verschossenen Foulelfmeter von Massimo Sgroia (48.) erhöhte Manuel Müller in der 54. Minute auf 2:0. Nur eine Minute später verkürzte Benedikt Sachsenmaier für Böbingen (55.). In der 81. Minute sah Bettringens Klemens Möldner Gelb-Rot, und kurz darauf lenkte Manuel Müller (82.) den Ball unglücklich zum 2:2 ins eigene Tor. Ein Remis in einer intensiven Begegnung. ---

Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II gewann in einem Geduldsspiel mit 2:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Simon Michel die Gastgeber in der 68. Minute in Führung. Alexander Salinger glich in der 80. Minute für die Gäste aus, doch in der Nachspielzeit sorgte Fabian Amon (90.+4) für den umjubelten Siegtreffer. Damit bleibt Dorfmerkingen II an der Tabellenspitze. ---

Der SSV Aalen setzte sich mit 3:1 beim FV 08 Unterkochen durch. Mike Viehöfer brachte die Gastgeber in der 35. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Denyel Gülbahar glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) aus. Nach dem Seitenwechsel drehten Sefa Yilmaz (73.) und Cephas Mayungu (75.) das Spiel innerhalb weniger Minuten. Unterkochen verlor zudem Luis Löffelad, der in der 84. Minute die Rote Karte sah.

