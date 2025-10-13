Dorfmerkingen II braucht eine Halbzeit, Bargau verliert gegen den 14.

---

In einem taktisch geprägten Duell setzte sich der SSV Aalen mit 1:0 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II durch. Fatih Yildiz sorgte in der 44. Minute mit seinem Treffer für die Entscheidung, nachdem beide Teams zuvor auf Augenhöhe agiert hatten. Hofherrnweiler blieb zwar bemüht, doch gegen die disziplinierte Defensive der Gäste fand die Mannschaft kein Mittel. Aalen klettert mit dem Auswärtssieg auf Rang sechs und hält damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, während Hofherrnweiler mit 16 Punkten im Mittelfeld verharrt.

Ein spätes Tor von Manuel Seitz in der 90. Minute entschied das umkämpfte Derby zwischen dem FC Durlangen und dem TV Neuler. In einer zähen Partie mit vielen Zweikämpfen und wenigen Torchancen nutzte Durlangen die einzige Unachtsamkeit der Gäste eiskalt. Neuler verpasste es, im zweiten Durchgang für Entlastung zu sorgen, und rutscht mit neun Punkten weiter Richtung Abstiegszone. Durlangen dagegen sammelte wichtige Zähler und steht nun mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

TSV Böbingen setzte mit einem leidenschaftlichen 3:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Lorch ein Ausrufezeichen. Yannik Leonbacher traf bereits in der 9. Minute, ehe Paul Waibel (12.) kurz darauf ausglich. Doch Benedikt Sachsenmaier (34.) und erneut Leonbacher (52.) sorgten für klare Verhältnisse, während Adrian Schwarz in der 87. Minute nach einer Beleidigung die Rote Karte sah. Böbingen rückt mit 13 Punkten ins Mittelfeld vor, Lorch bleibt mit fünf Zählern abgeschlagen am Tabellenende.

In einem intensiven Schlagabtausch drehte die SG Heldenfingen/Heuchlingen einen frühen Rückstand und gewann 3:2 gegen den 1. FC Germania Bargau. Ein Eigentor von Hannes Rothfuß (4.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Bastian Pfeiffenberger (43.) und Jannik Bischoff (45.) wendeten noch vor der Pause das Blatt. Baris Acikgöz (63.) erhöhte, bevor Yeison Erhard (73.) den Anschluss erzielte – doch der Ausgleich blieb aus. Heldenfingen feierte damit den zweiten Saisonsieg und kletterte auf acht Punkte, Bargau verpasste den Sprung unter die Top fünf.

Die SG Bettringen bewies Moral und gewann das Verfolgerduell bei der DJK Schwabsberg-Buch mit 2:1. Johannes Eckl brachte die Gastgeber in der 53. Minute in Führung, doch Tim Koffler (62.) und Massimo Sgroia per Foulelfmeter (69.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Schwabsberg blieb offensiv zu harmlos, um noch einmal zurückzukommen. Bettringen festigte mit dem Auswärtserfolg den vierten Tabellenplatz, während Schwabsberg auf Rang drei leicht an Boden verlor.

Der Spitzenreiter aus Dorfmerkingen ließ beim 3:0-Heimsieg gegen den TSV Hüttlingen nichts anbrennen. Ein Eigentor von Johannes Hahn (16.) ebnete früh den Weg, Ismael Kone (24.) und Bernd Mahler (43.) sorgten für klare Verhältnisse schon vor der Pause. Christoph Schindele vergab kurz vor Schluss einen Foulelfmeter, doch das änderte nichts am souveränen Auftritt der Gastgeber. Dorfmerkingen führt die Tabelle mit 22 Punkten an, während Hüttlingen mit 16 Zählern etwas den Anschluss an die Spitze verliert.

Ein Treffer von Matteo Gammaro in der 62. Minute entschied die Partie zugunsten der TSG Schnaitheim beim FV 08 Unterkochen. Die Gastgeber dominierten lange Zeit das Geschehen, verpassten es jedoch, ihre Chancen zu nutzen. Schnaitheim verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und feierte einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt. Unterkochen bleibt mit 13 Punkten im Mittelfeld, Schnaitheim klettert mit nun zehn Zählern auf Rang zwölf.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________