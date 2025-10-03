 2025-10-02T08:44:29.515Z

Dorfmerkingen fordert Bettringen – Spitzenduell elektrisiert die Liga

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 10. Spieltags

Am 10. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg rücken gleich mehrere Kracher in den Fokus: Die Sportfreunde Dorfmerkingen II empfangen die ambitionierte SG Bettringen zum direkten Duell um die Spitzenplätze. Germania Bargau will gegen Tabellenführer DJK Schwabsberg-Buch an den jüngsten Erfolg anknüpfen und die Titelkandidatur untermauern. Der TV Neuler steht im Heimspiel gegen die TSG Nattheim unter Zugzwang, während der TSV Hüttlingen im Derby gegen den FV 08 Unterkochen nach oben schielt. Auch das Kellerduell zwischen den Sportfreunden Lorch und der SG Heldenfingen/Heuchlingen birgt reichlich Brisanz.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00

Ein echtes Verfolgerduell erwartet die Zuschauer in Dorfmerkingen: Der Tabellendritte trifft auf den Vierten, nur zwei Punkte trennen die Teams. Dorfmerkingen II, zuletzt mit einem 3:2-Erfolg über Germania Bargau, ist seit sechs Spielen ungeschlagen und will die Serie gegen den ehemaligen Landesligisten fortsetzen. Die SG Bettringen verlor dagegen knapp in Unterkochen, steht aber nach wie vor stabil in der oberen Tabellenhälfte. Für beide Mannschaften geht es darum, Anschluss an die Topplätze zu halten und sich im direkten Konkurrenzkampf zu behaupten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
15:00

Germania Bargau empfängt den Tabellenführer – mehr Spannung geht kaum. Die Bargauer haben sich mit 20 Treffern zu einem der offensivstärksten Teams entwickelt und wollen den Favoriten ins Wanken bringen. Schwabsberg-Buch reist mit breiter Brust an, schließlich hat die DJK erst ein Spiel verloren und verteidigte zuletzt mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Lorch die Spitze. Für Bargau bietet sich die Chance, mit einem Heimerfolg ganz nah an die Aufstiegsplätze heranzurücken.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
15:00live

Im Tabellenkeller kommt es zum richtungsweisenden Duell zwischen den Sportfreunden Lorch und der SG Heldenfingen/Heuchlingen. Beide Teams stehen mit jeweils nur vier Punkten am Tabellenende und brauchen dringend Zählbares. Lorch zeigte sich zuletzt engagiert, verlor aber unglücklich in Schwabsberg. Heldenfingen dagegen setzte mit dem 8:1 über Böbingen ein Ausrufezeichen, muss die Form aber nun gegen einen direkten Konkurrenten bestätigen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
15:00

Neuler wartet seit drei Spielen auf einen Sieg, nun kommt mit der TSG Nattheim der Tabellenzweite in die Leiner-Halle. Nattheim gewann jüngst 3:2 gegen Aufsteiger SSV Aalen und festigte damit die Position als erster Verfolger von Schwabsberg. Die Gastgeber liegen derzeit auf Rang zwölf und brauchen dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Für Nattheim bietet sich dagegen die Gelegenheit, mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Spitze hochzuhalten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
15:00live

Das Aufsteigerduell zwischen dem SSV Aalen und dem FC Durlangen verspricht einiges an Offensivdrang. Beide Teams haben bereits zweistellige Trefferquoten erzielt, aber defensiv noch ihre Schwächen offenbart. Aalen musste zuletzt eine knappe Niederlage in Nattheim hinnehmen und steht mit zehn Punkten knapp vor der Gefahrenzone. Durlangen spielte 3:3 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und ist mit elf Punkten nur einen Rang besser – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
15:00

Die SGM Tannhausen/Stödtlen steckt tief im Tabellenkeller, punktete aber am vergangenen Wochenende mit einem 3:3 gegen Durlangen. Nun kommt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, die mit 13 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert, aber zuletzt 4:2 gegen Aufsteiger Schnaitheim gewann. Für die SGM ist es ein Spiel mit hoher Bedeutung: Ein Sieg könnte den Anschluss ans rettende Ufer herstellen. Hofherrnweiler hingegen will sich mit einem weiteren Auswärtserfolg endgültig aus der Gefahrenzone absetzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
15:00live

Das Derby zwischen dem TSV Hüttlingen und dem FV 08 Unterkochen elektrisiert die Region. Beide Teams sind punktgleich und mit je 13 Zählern im oberen Mittelfeld bestens platziert. Hüttlingen gewann vier der letzten fünf Spiele und zeigte sich defensiv stabil, während Unterkochen nach dem 2:1-Erfolg gegen Bettringen voller Selbstvertrauen anreist. Für beide Vereine ist es die Chance, sich in die Spitzengruppe vorzuschieben und den Grundstein für eine erfolgreiche Hinrunde zu legen.

