Dorfmerkingen fordert Bettringen – Spitzenduell elektrisiert die Liga

Ein echtes Verfolgerduell erwartet die Zuschauer in Dorfmerkingen: Der Tabellendritte trifft auf den Vierten, nur zwei Punkte trennen die Teams. Dorfmerkingen II, zuletzt mit einem 3:2-Erfolg über Germania Bargau, ist seit sechs Spielen ungeschlagen und will die Serie gegen den ehemaligen Landesligisten fortsetzen. Die SG Bettringen verlor dagegen knapp in Unterkochen, steht aber nach wie vor stabil in der oberen Tabellenhälfte. Für beide Mannschaften geht es darum, Anschluss an die Topplätze zu halten und sich im direkten Konkurrenzkampf zu behaupten.



Germania Bargau empfängt den Tabellenführer – mehr Spannung geht kaum. Die Bargauer haben sich mit 20 Treffern zu einem der offensivstärksten Teams entwickelt und wollen den Favoriten ins Wanken bringen. Schwabsberg-Buch reist mit breiter Brust an, schließlich hat die DJK erst ein Spiel verloren und verteidigte zuletzt mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Lorch die Spitze. Für Bargau bietet sich die Chance, mit einem Heimerfolg ganz nah an die Aufstiegsplätze heranzurücken.



Im Tabellenkeller kommt es zum richtungsweisenden Duell zwischen den Sportfreunden Lorch und der SG Heldenfingen/Heuchlingen. Beide Teams stehen mit jeweils nur vier Punkten am Tabellenende und brauchen dringend Zählbares. Lorch zeigte sich zuletzt engagiert, verlor aber unglücklich in Schwabsberg. Heldenfingen dagegen setzte mit dem 8:1 über Böbingen ein Ausrufezeichen, muss die Form aber nun gegen einen direkten Konkurrenten bestätigen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TV Neuler TV Neuler TSG Nattheim Nattheim 15:00



Neuler wartet seit drei Spielen auf einen Sieg, nun kommt mit der TSG Nattheim der Tabellenzweite in die Leiner-Halle. Nattheim gewann jüngst 3:2 gegen Aufsteiger SSV Aalen und festigte damit die Position als erster Verfolger von Schwabsberg. Die Gastgeber liegen derzeit auf Rang zwölf und brauchen dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Für Nattheim bietet sich dagegen die Gelegenheit, mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Spitze hochzuhalten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen FC Durlangen Durlangen 15:00



Das Aufsteigerduell zwischen dem SSV Aalen und dem FC Durlangen verspricht einiges an Offensivdrang. Beide Teams haben bereits zweistellige Trefferquoten erzielt, aber defensiv noch ihre Schwächen offenbart. Aalen musste zuletzt eine knappe Niederlage in Nattheim hinnehmen und steht mit zehn Punkten knapp vor der Gefahrenzone. Durlangen spielte 3:3 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und ist mit elf Punkten nur einen Rang besser – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.



Die SGM Tannhausen/Stödtlen steckt tief im Tabellenkeller, punktete aber am vergangenen Wochenende mit einem 3:3 gegen Durlangen. Nun kommt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, die mit 13 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert, aber zuletzt 4:2 gegen Aufsteiger Schnaitheim gewann. Für die SGM ist es ein Spiel mit hoher Bedeutung: Ein Sieg könnte den Anschluss ans rettende Ufer herstellen. Hofherrnweiler hingegen will sich mit einem weiteren Auswärtserfolg endgültig aus der Gefahrenzone absetzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:00



Das Derby zwischen dem TSV Hüttlingen und dem FV 08 Unterkochen elektrisiert die Region. Beide Teams sind punktgleich und mit je 13 Zählern im oberen Mittelfeld bestens platziert. Hüttlingen gewann vier der letzten fünf Spiele und zeigte sich defensiv stabil, während Unterkochen nach dem 2:1-Erfolg gegen Bettringen voller Selbstvertrauen anreist. Für beide Vereine ist es die Chance, sich in die Spitzengruppe vorzuschieben und den Grundstein für eine erfolgreiche Hinrunde zu legen.

