Dorfens große Chance

Bei optimalem Verlauf könnte TSV Tabellenführung übernehmen

TSV Dorfen – TSV Fridolfing (Sa., 13 Uhr): Der TSV Dorfen reitet weiter auf der Erfolgswelle in der Fußball Bezirksliga Ost. Nach dem harten Arbeitssieg zuletzt in Holzkirchen erwartet der Tabellenzweite an diesem Samstag zu Hause das Tabellenschlusslicht TSV Fridolfing. Schiedsrichterin Anastasia Kamtsikli (FC Bayern) pfeift das Spiel um 13 Uhr an.

Dem 4:0-Hinspiel-Erfolg will der TSV Dorfen einen weiteren Sieg hinzufügen und seine Serie der ungeschlagenen Spiele nun auf 14 ausbauen. Mit 69 Gegentoren und nur elf Punkten ist Fridolfing deutlich Letzter und Dorfen damit klarer Favorit. Trotzdem warnt TSV-Trainer Andreas Hartl: „Wir empfangen Fridolfing mit Respekt und werden die Gäste keinesfalls unterschätzen. Das wird kein Selbstläufer. Aber natürlich wollen wir gewinnen.“ Gelingt ein Dreier und Tabellenführer Dornach patzt auch in Zorneding, springt Dorfen erstmals auf Platz eins.

⇥Tipp: 4:0 für Dorfen

FC Langengeisling – SV Saaldorf (Sa., 14 Uhr): Nach den Niederlagen gegen den SV Miesbach und beim TSV Bad Endorf will der FC Langengeisling am 25. Spieltag wieder in die Erfolgsspur zurück. Der Tabellenvierte erwartet an diesem Samstag um 14 Uhr den SV Saaldorf, der einen richtig guten Lauf hat und aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte geholt hat.

„Das wird eine unfassbar schwere Aufgabe, wir wissen, was da auf uns zukommt, aber gerade vor eigenem Publikum wollen wir mal wieder ein besseres Gesicht zeigen“, sagt Spielertrainer Maximilian Hintermaier, der seine Mannschaft in dieser Woche eindringlich ins Gebet genommen hat: „Wir stehen zwar nach wie vor gut da, aber wir müssen uns schon an die eigene Nase fassen. Das war zu einfach zu wenig. Wir müssen wieder deutlich mehr Gas geben. Beim 3:2 im Hinspiel haben wir ja gezeigt, dass wir auch diesen Gegner packen können.“⇥Tipp: 2:2

FC Moosinning – TSV Siegsdorf (Sa., 15 Uhr): Mit dem dritten Sieg in Serie will der FC Moosinning an diesem Samstag um 15 Uhr vor eigenem Publikum die 40-Punkte-Marke überspringen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Ball erwartet den Tabellenvorletzten TSV Siegsdorf, der mit dem 3:0 vergangene Woche gegen den TSV Ampfing den ersten Sieg des Jahres feiern konnte, der Relegation dürften die Siegsdorfer aber bei elf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dennoch nicht entgehen. Ball kann auf den gleichen Kader zurückgreifen wie zuletzt beim 4:2 in Zorneding, erwartet von seiner Mannschaft aber eine deutliche Steigerung: „Die Leistungen waren mir in letzter Zeit einfach zu schwankend. Ich möchte jetzt endlich mal über 90 Minuten ein konstantes Niveau sehen. Die Disziplin gegen den Ball muss wieder besser werden und auch das Positionsspiel hat phasenweise überhaupt nicht gepasst. Das stelle ich mir anders vor.“⇥Tipp 3:0 FCM

SpVgg Altenerding – SV Miesbach (So., 15.30 Uhr): Nach dem wichtigen Sieg beim TSV Fridolfing wollen die Veilchen am Sonntag um 15.30 Uhr im Heimspiel gegen den SV Miesbach nachlegen. „Ich hoffe auf eine Überraschung gegen den Mitaufsteiger, der sich letzte Woche den Klassenerhalt gesichert hat“, spornt Trainer Pedro Locke sein Team an.

Personell bieten sich dem Coach mehr Alternativen, denn mit Juan Gomez, Aydin Nienhaus und Nihad Mujkic kehren drei Akteure in den Kader zurück. Dafür muss die SpVgg künftig ohne Michael Gartner auskommen, denn der Mittelfeldspieler hat nach dem vergangenen Wochenende seinen Rücktritt erklärt. Trotz allem will man gegen den spielstarken Gegner punkten, wobei Trainer Locke zwei Voraussetzungen für die Umsetzung nennt. „Wir müssen unsere Chancen morgen besser nutzen und zudem müssen wir den Miesbacher Torjäger Josef Sontheim in den Griff kriegen“. Sontheim hat in 22 Saisonspielen schon 26 Treffer für sein Team erzielt.⇥Tipp: 2:2