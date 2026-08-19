Dorfener Siegquote gegen Reichertsheim: Nur 25 Prozent

Die Dorfener Fußballer empfangen am heutigen Mittwochabend den SV Reichertsheim. Kurz vor dem Spiel wechselte Marvin Bräuniger zum heutigen Gegner.

Mit einem alten Bekannten bekommen es die Fußballer des TSV Dorfen heute Abend zu tun. Sie treten vor eigenem Publikum um 18.30 Uhr gegen den SV Reichertsheim an. Der Verein aus dem Landkreis Mühldorf ist zwar heuer ein Aufsteiger, hat aber nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nur ein einjähriges Intermezzo in der Kreisliga absolvieren müssen. Man kennt sich also.

Laut Dorfens Trainer Andreas Hartl gehört der heutige Gegner, der zuletzt 1:2 dem TuS Holzkirchen unterlag, unbedingt in die Bezirksliga. Der Verein habe vieles richtig gemacht. Das zeigt auch folgende Statistik. Beide Teams trafen bisher im Punktbetrieb zwölfmal aufeinander. Dabei hat der SV mit acht Erfolgen eine positive Bilanz aufzuweisen. Nur dreimal waren bisher die TSVler erfolgreich, bei einem Remis.

Verstärken konnte sich die Elf von Trainer Manu Neubauer kurz vor Transferschluss noch mit dem Dorfener Marvin Bräuniger. „Der Wechsel war sehr kurzfristig. Als Marvin mir seinen Entschluss mitgeteilt hat, war ich geschockt und fand es sehr traurig.“

Schnelles Wiedersehen nach Wechsel-Schock

Er ist ein Spieler, den ich sehr schätze, aber der Wechsel ist zwei Wochen vor Schluss der Frist doch sehr überraschend gekommen“, sagt Hartl. Der Coach wünscht seinem Ex-Spieler trotzdem das Beste, fügt aber mit einem Augenzwinkern an: „Nur in den zwei Partien gegen uns nicht.“

Er will mit seiner Mannschaft die Niederlage in Prien am vergangenen Wochenende wiedergutmachen. Nach einer 2:0-Führung verloren die Isenstädter noch 3:4. Das Dorfener Volksfest haben alle dem Vernehmen nach gut überstanden, und es herrscht Zuversicht.

Zur großen Erleichterung im TSV-Lager ist Spielertrainer und Goalgetter Gerhard Thalmaier wieder im Team. Zudem ist Leon Eicher wieder voll im Training, aber ob es für ihn schon zu einem Einsatz reicht, muss man laut Hartl noch sehen. Definitiv ausfallen wird jedoch Manuel Zander. Die Einsätze von Alexander Linner und Pedro Flores, die in Prien leicht angeschlagen ausgewechselt werden mussten, stehen auch auf der Kippe. Unser Tipp: 2:2