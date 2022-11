Dorfener „Mammutaufgabe“ gegen Spitzenreiter Kastl: „Wir brauchen Punkte“ Achtung vor Sturmtank Spinner

Dorfen – „Das wird morgen die schwierigste Heimaufgabe im Kalenderjahr 2022, die uns bevorsteht. Kastl wird zur Mammutaufgabe für uns werden“, erwartet Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel. Trotzdem will er die Flinte vor der Partie am Sonntag um 14.30 Uhr gegen den unangefochtenen Tabellenführer nicht gleich ins Korn werfen und gibt sich kämpferisch: „Auch wir brauchen die Punkte, um beruhigter in die Winterpause gehen zu können.“

Immerhin: Die Dorfener Personallage entspannt sich. Kapitän Andreas Hartl und Torjäger Gerhard Thalmaier verpassen die letzten Spiele zwar definitiv. Im Gegensatz zur Partie vergangene Woche in Raubling sind dagegen Manuel Zander, Manuel Rott, Marco Zöller, Michael Eder, Florian Leins sowie Alexander Heilmeier wieder mit an Bord. „Wir wollen voll dagegen halten und versuchen, dem Favoriten Paroli zu bieter. Wir wollen nicht auf Unentschieden, sondern auf Sieg spielen“, gibt Wetzel die Richtung vor. Mit einem Schmunzeln setzt er noch einen drauf: „Am liebsten wäre mir ein letztes Heimspiel des Jahres wie in der Vorsaison. Da lagen wir gegen Saaldorf schon 0:2 zurück und haben am Ende doch noch 3:2 gewonnen.“ Tipp: 1:3 (Hans-Peter Mertins)

TSV-Kader

Wolf, Roppert, F. Zöller, Blaha, Hönninger, S. Bauer, „Tank“ Bauer, Eicher, Brenninger, Rachl, Friemer, Zander, Leins, Heilmeier, Hänle, Rott, M. Zöller, Eder.