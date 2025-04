Dorfen träumt von der Landesliga

Gegen Bad Endorf soll Platz eins verteidigt werden

Die Fußballer des TSV Dorfen haben derzeit einen richtigen Lauf. Nach dem Sieg in Miesbach am vergangenen Wochenende empfangen sie an diesem Samstagnachmittag den TSV Bad Endorf. Spielbeginn ist um 15 Uhr. Man ist geneigt zu glauben, dass es eine leichte Aufgabe werden wird, denn schließlich sind die Isenstädter seit 15 Spielen ungeschlagen.

Aber Dorfens Coach Andreas Hartl hebt den mahnenden Zeigefinger und warnt vor den Chiemgauern: „Ich habe vor Bad Endorf höchsten Respekt. Das ist eine hervorragende und eingespielte Mannschaft, und man sollte sich von ihrem derzeit zehnten Tabellenplatz nicht täuschen lassen.“

Zudem weiß Hartl, das viele Spieler Gardemaße aufweisen, was sie vor allem bei Standards sehr gefährlich macht. Zudem haben sie mit Torjäger Jakob Trebesius einen sehr gefährlichen Stürmer in ihren Reihen. Trotzdem steht den Endorfern das Wasser bis zum Hals. Auch sie brauchen unbedingt Punkte, um aus der gefährdeten Zone am Ende des Mittelfeldes der Tabelle wegzukommen.

Die Isenstädter wollen den Platz an der Sonne unbedingt verteidigen, der den Aufstieg in die Landesliga bedeuten würde. Hartl will sich von den vergangenen Erfolgen nicht blenden lassen. „Was in der Vergangenheit war, interessiert mich nicht mehr. Mein Blick geht in die Zukunft und somit immer nur zum nächsten Spiel und das wollen wir natürlich erfolgreich gestalten“ so der Trainer.

Aber er muss mit einigen Problemen aufgrund von Verletzungen fertig werden. Die nimmt er aber recht gelassen: „Wir wollen nicht lamentieren, denn zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison ist das normal. Schließlich geht es anderen Mannschaften gleich.“ Hartl muss auf die verletzten Bastian Rachl, Daniel Mooser und Manuel Rott verzichten. Dagegen konnte Florian Brenninger wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und der Langzeitverletzte Michael Friemer (Kreuzbandriss) befindet sich auf einem guten Weg. Hartl weist auch auf die guten Übungsmöglichkeiten hin, die bei diesen Witterungsverhältnissen nicht selbstverständlich seien. Hier gilt sein Dank den ehrenamtlichen Helfern im Verein, ohne die das alles nicht möglich wäre.

Die guten Trainingsmöglichkeiten bieten also beste Voraussetzungen, um die Siegesserie fortzusetzen. Hartl warnt aber noch einmal eindringlich, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen: „Das nächste Spiel ist immer das schwerste.“

⇥Tipp: 2:0 für Dorfen