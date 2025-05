Dorfen reicht Führung nicht

TSV kassiert gegen SB Chiemgau Traunstein späten Ausgleich – Rückspiel am Sonntag

Drama in der Schlussphase des Relegations-Hinspiels: Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden erkämpfte sich der Bezirksliga-Zweite TSV Dorfen vor eigenem Publikum gegen den Viertletzten der Landesliga SB Chiemgau Traunstein. Spektakulär und hektisch wurde die Begegnung aber erst in den zweiten 45 Minuten. Da hagelte es gelbe Karten, Zeitstrafen und einen Platzverweis in der Nachspielzeit.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste die erste Chance. Eine Hereingabe von der rechten Seite wollte Alexander Dreßl im Dorfener Gehäuse unterbringen, doch Goalie Valentino Mierschke war mit einer Reflexbewegung zur Stelle und konnte retten (12). Nach einem Freistoß von Alexander Linner aus 25 Meter ging das Leder knapp daneben (23.). Timo Lorant hätte die Isenstädter noch vor dem Pausenpfiff in Führung bringen können. Sein Kopfball nach einer Ecke von Linner prallte an die Latte und wurde schließlich von Torwart Issa Ndiaye zur Ecke geklärt, die aber dann nichts einbrachte (37.).

Allerdings merkte man, dass auf Seiten der Gastgeber mit Alexander Wolf, Markus Mittermaier, Gerhard Thalmaier und Michael Friemer vier ihrer besten Akteure fehlten.

Nach der Halbzeit wurden die Zuschauer aber mit einer richtigen Kampfpartie belohnt, in der Ersatztorwart Mierschke über sich hinaus wuchs und sein Team immer wieder im Spiel hielt. Nach einem Fehler von Lorant traf Dennis Hrvoic mit seinem 16-Meter-Schuss die Latte (53.). Nach einer Flanke von Alessandro Discetti zielte Karlo Jolic aus acht Metern ungehindert drüber. Dann eine Zeitstrafe für Hrvoic nach Foul an Benedikt Hönninger (65).

Nach einem Fehler von Ndiaye wollte ihn Linner mit einem Heber überlisten, doch der Goalie rettete beim zweiten Mal (66). Traunstein handelte sich schließlich eine weitere Zeitstrafe durch Alexander Dreßl (68.) ein. Das nutzte dann Dorfen mit der 1:0-Führung. Nach einem sehenswerten Spielzug über die linke Seite bediente Christopher Scott von der Torauslinie Kapitän Alexander Heilmeier, der aus kurzer Entfernung einnetzen konnte (69.).

Aber als die Zeitstrafen für die Gäste abgelaufen waren, machten sie richtig Druck, und Mierschke glänzte mehrfach. Gegen den durchgelaufenen Discetti macht er sich breit und rettete mit Reflex (81.). Der eingewechselte Mark Kremer ging alleine aufs Tor zu. Mierschke klärte mit den Fingerspitzen zur Ecke.

Nach der folgenden Ecke war er aber machtlos. Hannes Kraus machte das 1:1 (84.). In der Schlussminute bewährte sich Mierschke noch einmal bravourös. Die Ampelkarte für Traunsteins Dreßl hatte dann auf den Spielverlauf keinen Einfluss mehr.