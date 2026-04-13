Dorfen II schießt sich an die Tabellenspitze – Hörgersdorf feiert Kantersieg A-Klasse Erding von Daniela Oldach · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Ins Stolpern geraten ist der TSV Grüntegernbach am Freitagabend in Finsing. Nach der 1:2-Niederlage ist der TSV die Tabellenführung los. Hier bremst Benedikt Eicher (FCF, liegend) Christian Schwarzenbeck (gelbes Trikot) aus. – Foto: Christian Riedel

Der TSV Dorfen 2 besiegt das Schlusslicht Kirchasch deutlich. Grüntegernbach verliert in Finsing und fällt auf Platz zwei zurück.

FC Finsing 2 – TSV Grüntegernbach 2:1 (1:0) – Finsing fand besser in die Partie und ging in der 38. Minute durch Michael Bayer nach einem Steilpass von Marco Simml in Führung. Nach der Halbzeitpause setzte sich Patrick Hagl auf der linken Seite durch und glich aus (49.). Die Gastgeber bäumten sich aber auf, und kurz darauf schob Stefan Morawitz nach einer Flanke zum 2:1 ein. Weitere Chancen auf das 3:1 konnte Finsing nicht nutzen, wohingegen sich Grüntegernbach in der Schlussphase mit langen Bällen immer wieder vorarbeitete. Finsing verteidigte jedoch souverän. „Es war grundsätzlich ein sehr gutes A-Klassen-Spiel mit dem besseren Ende für uns”, erklärte FCF-Trainer Christopher Geisler. TSV Dorfen 2 – SC Kirchasch 2 4:0 (2:0) – KSC-Keeper Manuel Pfanzelt parierte die ersten TSV-Chancen und hielt bis zur 38. Minute ein 0:0 für das Schlusslicht. Ein Kombinationsspiel mit Daniel Mooser schloss Clemens Blaha überlegt zur Führung ab (38.). Marke Traumtor war das 2:0. Mooser erkämpfte sich den Ball an der Mittellinie, spielte alle KSC-Verteidiger aus und schob den Ball überlegt ins Eck (43.). Dann verlängerte Bernardo Kittler Venda einen Freistoß zum 3:0 (48.). Blaha markierte alleine vor Pfanzelt den Endstand (55.).

FC Lengdorf 2 – TSV St. Wolfgang 2:2 (1:0) – In einer ausgeglichenen Partie bediente Johannes Obermeier Alexander Stark per Flanke, der zum 1:0 traf (17.). St. Wolfgang konnte seine Chancen zunächst nicht nutzen, glich aber nach Wiederanpfiff aus. Christian Brucia schlenzte den Ball aus 16 Metern ins rechte Eck zum 1:1. In der 79. Minute gelang Lengdorf das 2:1. Stefan Schraufstetter legte den Ball im Strafraum quer, und Sebastian Lory versenkte ihn unglücklich im eigenen Tor (79.). In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne, und Manuel Grundner schob nach einem Steckpass zum 2:2 ein (89.). FC Hörgersdorf – SG Erding/Klettham 6:0 (2:0) – Der Sieg der Hausherren hätte noch höher ausfallen können. Eine Flanke von Felix Brenninger verlängerte Korbinian Gruber zum 1:0 (9.). Martin Stöckl schloss eine feine Einzelleistung mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:0 ab (42.). Nach dem Seitenwechsel ließ der FCH einen Doppelschlag folgen. Stöckl spielte Tizian Hopf frei, der zum 3:0 einnetzte (46.), dann traf Stöckl selbst zum 4:0 (48.) und legte das 5:0 nach (69.). Hopf machte mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll (72.).