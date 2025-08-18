Dorfen feiert zweiten Wiesn-Heimsieg und bleibt an Forstinning dran

Mit einem 3:1-Sieg behielt der TSV Dorfen im zweiten Volksfest-Heimspiel gegen den SV Saaldorf die Oberhand und festigte damit seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem VfB Forstinning. Der Erfolg der Isenstädter war verdient, wenngleich sie es sich zunächst selbst schwer gemacht hatten.

Dann waren die Hartl-Mannen am Zug. Daniel Vorderwestner leitete einen schönen Spielzug über die rechte Seite ein. Seine scharfe Hereingabe konnte nur zu kurz abgewehrt werden. Aus dem Rückraum stürmte Kapitän Alexander Heilmeier heran, und gegen seinen Flachschuss aus 15 Metern ins rechte Eck war Saaldorfs Goalie Thomas Kern machtlos. Es hieß 1:0 (6.).

Es begann mit einem Freistoß für Dorfen in der gegnerischen Hälfte. Er wurde schlampig ausgeführt. Beim schnellen Gegenstoß stand dann plötzlich Sebastian Hafner alleine vor Valentino Mierschke, zielte aber knapp neben den Dorfener Kasten (5.).

Auch in der Folge gab Dorfen den Ton an, versäumte es aber, das Ergebnis trotz zahlreicher guter Chancen höher zu schrauben. So ging Alois Eberle von der Mittellinie auf und davon, war dann alleine vor Kern, der am Ende aber die Oberhand behielt (21.). Dann kam es, wie es kommen musste. Ein Fehler von Mierschke bescherte den Gästen den Ausgleich. Bei einem eigentlich harmlosen Schuss aus gut 25 Metern hatte sich der Dorfener Keeper gewaltig verschätzt. Er dachte, der Ball geht neben das Gehäuse, aber er landete neben ihm zum 1:1 im Netz (37.).

Die zweiten 45 Minuten wurden hektischer, aber immer fair. Es ging mehr hin und her – mit einem Chancenplus für die Gastgeber. Zunächst konnte Mierschke gegen den eingewechselten Markus Rehrl klären (48.). Dann folgte ein Doppelschlag der Isenstädter, der die Partie letztlich entschied. Eberle flankte hoch über Keeper Kern in den Strafraum. Am zweiten Pfosten stand Leon Eicher und konnte ungehindert zur 2:1-Führung einköpfen (50.).

Dann war Spielertrainer Gerhard Thalmaier am Zug. Sein Zuspiel verwertete Vorderwestner mit einem sehenswerten Schlenzer aus 16 Metern zum 3:1 in den rechten Winkel (56.). Die Gäste versuchten noch einmal alles, aber mehr als Minichancen sprangen dabei nicht heraus. So blieb es beim 3:1 der Dorfener, die sich anschließend die wohlverdiente Wiesn-Mass schmecken lassen konnten.