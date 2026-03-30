Dorfen fehlt die zündende Idee – Remis gegen Kellerkind Töging TSV Dorfen enttäuscht von Hans-Peter Mertins · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Artistisch: Der Bewachung von FC-Kapitän Florian Huber (weiß) entzog sich TSV-Torjäger Alois Eberle (4.v.r.) mit einem schönen Fallrückzieher. – Foto: Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen enttäuscht gegen das Kellerkind. Die Offensive blieb blass, nur der Torhüter glänzte mit Paraden.

Mit einem 0:0 mussten sich die Fußballer des TSV Dorfen gegen den Tabellenvierzehnten FC Töging zufrieden geben. Ein gerechtes Ergebnis in einer Partie auf mäßigem Niveau. Insbesondere vom TSV Dorfen hatten sich die Zuschauer nach der 2:5-Pleite in Peterskirchen mehr erwartet. Aber wie schon seit einiger Zeit taten sich die Isenstädter wieder schwer. Die ersten 45 Minuten hatten sie zwar mehr Ballbesitz, aber es sprang nichts dabei heraus. Die klareren Möglichkeiten hatten die Gäste, die mit wenigen, aber schnellen Kontern den TSV überraschten. So entwischte Julian Scherer der TSV-Abwehrreihe auf der rechten Seite. Maximilian Grichtmaier musste sein ganzes Können aufbieten, um per Faustabwehr zur Ecke zu klären (12.).

Immer 100 Prozent, aber kein Treffer gelang TSV Trainer und Torjäger Gerhard Thalmaier (l.), der hier Ruben Kroiss enteilt. – Foto: Hermann Weingartner

Die Dorfener versuchten einen geordneten Spielaufbau, der aber meist zu behäbig ausfiel. Zudem fabrizierten sie immer wieder leichtsinnige und unverständliche Fehlpässe. Waren sie dann doch einmal durch, scheiterten sie mit dem letzten Pass. Die Gäste störten konsequent und wirksam alle Versuche der Dorfener.