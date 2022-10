Dorfen ersatzgeschwächt - in Töging setzt es die nächste Niederlage Ausfälle können nicht kompensiert werden

Dorfen – Neben einer Reihe von bereits länger verletzten Routiniers musste in Töging auch noch Alex Heilmeier mit Muskelproblemen passen. Zwangsläufig traten die Isenstädter mit einer sehr jungen Mittelfeldachse an, der es nur ansatzweise gelang, ein geordnetes Angriffsspiel zu gestalten. „Wir versäumten es von Anfang an, das auf den Platz zu bekommen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten“, gab Mannschaftsbetreuer Robert Haban zu bedenken.

Die Töginger drängten die Dorfener mehr und mehr in die Defensive. So waren die Gäste vorwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigt und konnten nur selten konstruktiv nach vorne spielen. Zudem bekam Töging bei den Zweikämpfen ein deutliches Übergewicht. Trotz ihrer Feldüberlegenheit hatten aber die Gastgeber nicht die Fülle an Einschussmöglichkeiten.

TSV Dorfen gegen FC Töging: Siegtreffer fällt in der 50. Minute