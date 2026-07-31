Dorfen empfängt Walpertskirchen – erstes Ligaderby seit 13 Jahren

Der TSV Dorfen trifft heute um 18.30 Uhr auf den SV Walpertskirchen. Das letzte Pflichtspiel der beiden Landkreisrivalen fand im November 2013 statt.

Erstes Heimspiel in der neuen Bezirksliga-Saison und gleich das erste Derby: Heute Abend empfangen die Fußballer des TSV Dorfen um 18.30 Uhr den Landkreisrivalen SV Walpertskirchen. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel fand bereits vor fast eineinhalb Dekaden statt, damals noch in der Kreisliga.

Der SV Walpertskirchen wollte aus verschiedenen Gründen nach seiner Premieren-Saison in der Nord-Gruppe diesmal in die Bezirksliga Ost. Im November 2013 gab es letztmals ein Punktspiel-Duell. „Wir wissen, was für eine Hammer-Aufgabe auf uns zukommt“, sagt dazu WSV-Trainer Josef Heilmeier. Der 43-Jährige und aus dem aktuellen Kader auch Florian Baumann waren in den Duellen der Saison 2013/14 dabei. Standardspezialist Baumann (33) fehlt diesmal durch seine Verletzung aus dem Ampfing-Spiel. Bei Dorfen waren damals schon Timo Lorant, Markus Mittermaier noch als A-Jugendspieler, und ebenfalls als Spieler der aktuelle Trainer Andreas Hartl dabei. 1:1 und 2:2 endeten beide Vergleiche, und Dorfen stieg in die Bezirksliga auf.

Die Isenstädter spielen nun die zwölfte Saison am Stück in der Bezirksliga Ost und sind damit auch Rekordhalter. „Dorfen zählt diese Saison für mich zu den Liga-Favoriten“, schiebt der WSV-Coach eine gern verteilte Rolle Richtung Gegner. „Die haben zwar zahlenmäßig einen nicht ganz so großen Kader wie wir, aber alle haben enorme Qualität, sind zum Teil von höherklassigen Ausbildungsvereinen zurückgekommen und haben mit Andi Hartl einen super Trainer. Das Team hat auch so erfahrene Anführer wie Lorant, Heilmeier, Mittermaier und noch einige andere“, untermauert Heilmeier seine Rollenverteilung.

Heilmeier zur Personalsituation: „Wir haben mit drei Torhütern und 27 Feldspielern einen verhältnismäßig großen Kader, aber aktuell auch zehn Ausfälle. Wir bringen trotzdem eine starke Truppe auf den Platz, wenn auch mit sehr vielen sehr jungen Spielern und dem 30-jährigen Christian Käser als Erfahrenstem.“

Ein Vorbereitungsspiel in der vergangenen Winterpause endete mal 3:3. Mit Blick darauf können sich die hoffentlich zahlreichen Zuschauer auf ein interessantes Fußballspiel einstellen. TSV-Trainer Andreas Hartl hat „größten Respekt“ vor dem WSV. Die Mannschaft habe hohe Qualität im Kader. Florian Baumann, Christian Käser und Lukas Fellermeier seien, um nur einige zu nennen, große Stützen der Elf.

Hartl hofft auf tatkräftige Unterstützung der Fans. Allerdings muss er auf einige seiner angeschlagenen Spieler verzichten. Neben den bekannten Langzeitverletzten sind auch die Einsätze von Jakob Heilmeier und Bastian Rachl sehr fraglich. Außerdem wird Felix Blaha fehlen, der in der Auftaktpartie in Holzkirchen vom Platz gestellt wurde. Dafür aber ist Alois Eberle wieder einsatzfähig. Aber Hartl will nicht lamentieren: „Damit muss man eben leben. Das ist Fußball. Wir vertrauen allen unseren Spielern, die im Kader stehen. In solchen Fällen sind sie dann da. Jeder von ihnen wird auf seinen Einsatz brennen.“

Tipps: Hans-Peter Mertins tippt 3:1 für Dorfen, Helmut Findelsberger setzt auf ein 2:2-Remis.