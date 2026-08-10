Dorfen eiskalt: Sportbund Rosenheim kassiert erste Niederlage

Der SB Rosenheim musste sich in Dorfen geschlagen geben. – Foto: Marc Marasescu

Nach dem überragenden Auftaktsieg gegen den TuS Holzkirchen musste sich der SB Rosenheim knapp in Dorfen geschlagen geben.

Der Sportbund erwischte einen hervorragenden Start und ging verdient in Führung. Burak Durkaya traf mit einem traumhaften Seitfallzieher zum 1:0 und erzielte damit zugleich sein erstes Tor in der Bezirksliga (13.). Die Freude über die Führung währte allerdings nicht lange. Nur drei Minuten später wurde der SBR von einem langen Ball überrascht, Gerhard Thalmaier war zur Stelle und erzielte den schnellen Ausgleich (16.).

Erste Niederlage für den SB DJK Rosenheim in der Bezirksliga Ost: Die Grün-Weißen mussten sich beim TSV Dorfen trotz einer starken Anfangsphase mit 2:4 geschlagen geben. Dabei wäre für den Sportbund mehr drin gewesen. Dorfen zeigte sich vor dem Tor allerdings brutal effizient und nutzte die entscheidenden Fehler der Rosenheimer konsequent aus.

In der Folge hatte der Sportbund mehrere Möglichkeiten, erneut in Führung zu gehen. Leonit Vokrri war bereits am Torhüter vorbei, legte den Ball noch einmal quer, doch Durkaya verpasste die Chance auf seinen zweiten Treffer. Auch Lukas Steidl hatte nach einem Freistoß aus guter Position die Möglichkeit, die Grün-Weißen wieder in Front zu bringen, setzte den Ball jedoch knapp vorbei.

Stattdessen folgte kurz vor der Pause der nächste Nackenschlag. Mit seiner zweiten echten Torchance kam Dorfen zum zweiten Treffer: Markus Mittermaier traf zum 2:1 (45.). Damit ging es für den Sportbund mit einem Rückstand in die Kabine.

Steidl und Durkaya treffen: Sportbund verliert in Dorfen

Dorfen kam anschließend druckvoll aus der Pause und legte früh nach. Nach einem Konter kam Alexander Heilmeier nach einem Abpraller zum Abschluss und auf 3:1 (49.). Der Sportbund tat sich nun zunehmend schwerer, während bei sommerlichen Temperaturen von 32 Grad auf beiden Seiten die Kräfte schwanden. In der 78. Minute sorgte Clemens Blaha mit dem 4:1 schließlich für die Vorentscheidung.

Die Grün-Weißen gaben sich jedoch nicht auf und kamen in der Schlussphase noch einmal heran. Lukas Steidl erzielte seinen ersten Treffer für den Sportbund und verkürzte auf 2:4. Für eine Aufholjagd reichte die Zeit allerdings nicht mehr.

Nach Auftaktsieg gegen Holzkirchen: Erste SBR-Niederlage der Saison

Damit musste der SBR im vierten Saisonspiel die erste Niederlage hinnehmen. Während die Rosenheimer vor allem ihre Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen konnten, zeigte sich Dorfen vor dem Tor eiskalt. „Wir kommen richtig gut ins Spiel und spielen taktisch eine überragende erste Viertelstunde“, blickte SBR-Trainer Patrick Zimpfer auf die Partie zurück.

Der Trainer weiter: „Unterm Strich war für uns heute mehr drin, auch wenn das 4:2 etwas anderes suggeriert. Wir müssen aus unseren guten Phasen und Möglichkeiten einfach mehr machen und gleichzeitig die entscheidenden Fehler vermeiden. Wir machen weiter, nehmen die positiven Dinge mit und gratulieren Dorfen zum Sieg.“