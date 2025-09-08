Dorfen beweist Comeback-Qualitäten – 3:1-Sieg über Töging

Der TSV Dorfen wollte nach der Niederlage gegen Peterskirchen wieder drei Punkte einfangen – das Team von Andreas Hartl geling diese Aufgabe.
Dorfen – Stark verbessert im Gegensatz zur vergangenen Partie gegen Peterskirchen (1:2) präsentierten sich die Fußballer des TSV Dorfen bei ihrem Gastspiel in der Bezirksliga Ost am Freitagabend beim FC Töging. Dabei konnten sie mit einem klaren und auch verdienten 3:1 (1:1)-Sieg die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Einigen Unmut bereitete den Dorfenern dabei Schiedsrichterin Iris Spitaler (FC Moosburg) mit einigen aus TSV-Sicht unverständlichen Entscheidungen.
Und es fing für den TSV auch recht gut an. Leon Eicher kam völlig freistehend aus zehn Meter zum Schuss, zielte aber knapp daneben (3.). Dann aber folgte die kalte Dusche. Die Isenstädter verloren in der Vorwärtsbewegung das Leder. Töging schaltete schnell um. Der Pass in die Tiefe kam zu Berat Uzun. Und der konnte die Kugel mühelos über die Linie bugsieren, und es stand 1:0 für Töging (23.).
Aber so leicht wollten sich die Hartl-Mannen nicht ihrem Schicksal ergeben und schlugen prompt zurück. Nach einem Abpraller kam Florian Brenninger elf Meter vor dem Tor ans Leder. Er ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und hämmerte den Ball unhaltbar zum 1:1 unter die Latte (30.).
Nach Wiederanpfiff dann ein erster Aufreger mit der Unparteiischen. Nach einem Pass in die Tiefe bediente Eicher in der Mitte Yavuz Tenha. Der wäre in aussichtsreicher Position gewesen, wurde aber am Einschuss behindert. Die Dorfener forderten einen Elfmeter, aber der Pfiff blieb aus.
Aber die Gäste ließen sich dadurch nicht beirren und setzten weiter auf Angriff, und sie hatten damit schließlich auch Erfolg. Ausgangspunkt war eine gute Kombination auf der rechten Seite. Felix Blaha sah Bastian Rachl in der Mitte. Der ließ sich nach dem perfekten Zuspiel die Möglichkeit nicht entgehen und köpfte gegen die Laufrichtung von Torhüter Michael Sennefelder zur 2:1-Führung ein (63.).
In der Schlussphase kontrollierten die Dorfener die Begegnung, ehe nochmals die Schiedsrichterin aktiv wurde. Dorfens Coach Andreas Hartl reklamierte ihr anscheinend zu sehr und wurde mit der Roten Karte bedacht.
Den Schlusspunkt aber setzte Eicher mit seinem 3:1 (90.). Er bekam ein Zuspiel von der linken Seite, tanzte noch einen Gegenspieler aus und konnte ungehindert ins lange Eck einschieben. Der TSV hat damit eindrucksvoll Platz drei gefestigt.