Dorfen beweist Comeback-Qualitäten – 3:1-Sieg über Töging

Der TSV Dorfen holt sich die nächsten drei Punkte (Archivbild). – Foto: Robert Geisler/FuPa

Der TSV Dorfen wollte nach der Niederlage gegen Peterskirchen wieder drei Punkte einfangen – das Team von Andreas Hartl geling diese Aufgabe.

Dorfen – Stark verbessert im Gegensatz zur vergangenen Partie gegen Peterskirchen (1:2) präsentierten sich die Fußballer des TSV Dorfen bei ihrem Gastspiel in der Bezirksliga Ost am Freitagabend beim FC Töging. Dabei konnten sie mit einem klaren und auch verdienten 3:1 (1:1)-Sieg die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Einigen Unmut bereitete den Dorfenern dabei Schiedsrichterin Iris Spitaler (FC Moosburg) mit einigen aus TSV-Sicht unverständlichen Entscheidungen. Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr FC Töging FC Töging TSV Dorfen TSV Dorfen 1 3 Abpfiff

Und es fing für den TSV auch recht gut an. Leon Eicher kam völlig freistehend aus zehn Meter zum Schuss, zielte aber knapp daneben (3.). Dann aber folgte die kalte Dusche. Die Isenstädter verloren in der Vorwärtsbewegung das Leder. Töging schaltete schnell um. Der Pass in die Tiefe kam zu Berat Uzun. Und der konnte die Kugel mühelos über die Linie bugsieren, und es stand 1:0 für Töging (23.). Aber so leicht wollten sich die Hartl-Mannen nicht ihrem Schicksal ergeben und schlugen prompt zurück. Nach einem Abpraller kam Florian Brenninger elf Meter vor dem Tor ans Leder. Er ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und hämmerte den Ball unhaltbar zum 1:1 unter die Latte (30.).