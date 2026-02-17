Dorfbuam und SVS auf neuen Wegen?

Obwohl sie – natürlich – in einer gewissen Konkurrenzsituation zueinander stehen, haben der SV Schalding-Heining und die SpVgg Hankofen-Hailing auch viele Gemeinsamkeiten. Seit Jahren prägen die Dorfbuam und der SVS den niederbayerischen Fußball, wechseln sich immer wieder als Nummer 1 des Bezirkes ab. Das Duo ist zudem das Aushängeschild und der ganze Stolz ihrer Region. Die besten Spieler Straubings bzw. Passaus laufen traditionell am Reißinger Bach und am Reuthinger Weg auf. Sowohl Schalding als auch Hankofen müssen derzeit aber auch mit einem großen Umbruch zurecht kommen, weshalb man sich die Frage stellt: Verlieren sie deshalb nun ihre Identität?
Der Aderlass ist enorm. In den vergangenen Monaten haben unter anderem Daniel Hofer und Tobias Richter den derzeitigen Regionalligisten verlassen. Im Sommer folgen Andreas Wagner und Samuel Pex. Spieler, die bei der SpVgg Hankofen-Hailing nicht nur Leistungsträger und Führungspersönlichkeiten waren. Sondern auch Gesichter mit großem Wiedererkennungswert, Vorbilder, Flaggschiffe. Ähnliches Bild beim SV Schalding-Heining. Dort haben sich zuletzt unter anderem Dominik Weiß, Philipp Knochner, Walter Kirschner, Patrick Drofa und Christian Brückl verabschiedet oder haben es im Sommer vor.
Die Kaderplätze dieser langjährigen Führungspersönlichkeiten nahmen eher unbekannte Namen wie Ante Banden, Cem Cevizci und Fanol Lutolli im Gäuboden sowie Timm Steiner, Rocco Vicol und Elion Haxhosaj im Ortsteil der Dreiflüssestadt ein. Allesamt Spieler, die natürlich ihre Qualität schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Aber sie sind eben nicht mehr die Besten der Passauer bzw. Straubinger Region, die jedem Fußballfan ein Begriff sind. Warum spielt am Reuthinger Weg nicht mehr – wie früher – eine Bayerwald-Auswahl? Und weshalb müssen Maierhofer, Beck & Co. sich eher in NLZs umschauen als in Kirchroth, Pilsting oder Frauenbiburg?
Mit dieser Frage hat sich Tobias Beck in letzter Zeit immer wieder beschäftigt. Der 31-Jährige ist mehr als nur Trainer des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Regionalliga Bayern. Er hat den Dorfbuam-Weg mit auf dem Weg gebracht, geprägt und steht für ihn wie nur wenig andere. „Dass dieser Umbruch nicht leicht wird, wussten wir“, gibt der Coach zu. „Genauso war uns klar, dass wir nicht mehr nur auf regionale Spieler setzen können.“
Denn die Situation und die Begebenheiten im Landkreis Straubing-Bogen, dem Kern-Einzugsgebiet der Spielvereinigung, haben sich laut Beck verändert. Einerseits seien viele junge Kicker nicht mehr dazu bereit, den enormen Aufwand, den Viertliga-Fußball mit sich bringt, auf sich nehmen. „Regionalliga zu spielen, ist nicht nur eine Qualitäts-, sondern auch eine Einstellungs-Sache. Manche für uns interessante Spieler bleiben dann eben lieber beim Heimatverein und spielen dort eine zentrale Rolle als die Herausforderung zu suchen.“
Andererseits sei der Sprung im Gegensatz zu früher, als die einzelnen Kadermitglieder mit der SpVgg Hankofen-Hailing wachsen konnten, inzwischen sehr groß. In und um Straubing gäbe es eben nur Bezirks- oder Landesligisten. „Von dort in die 4. Liga zu gehen, ist nicht ganz so leicht“, weiß Beck. „Hinzu kommt, dass starke Talente bereits im Nachwuchsbereich von Proficlubs abgeworben werden und für uns deshalb nicht mehr infrage kommen. Zudem gehen interessante Spieler inzwischen gerne als Spielertrainer zu unterklassigen Vereinen, weil es dort mehr Geld gibt als bei uns.“
Die Zeiten im niederbayerischen Fußball haben sich gewandelt. Es ist nicht mehr so, dass es eine Ehre ist, wenn der SV Schalding-Heining oder die SpVgg Hankofen-Hailing (an-)rufen. Der sportliche Ehrgeiz steht nicht mehr ausschließlich im Mittelpunkt. Davon ein Lied singen kann SVS-Teammanager Jürgen Fuchs. Er gibt Tobias Beck in allen Punkten seiner Ausführungen recht, ergänzt darüber hinaus: „Der große Hype ist inzwischen vorbei. Inzwischen ist es Normalität, dass wir zu den besten Teams Bayerns gehören. Und dann ist es eben nicht mehr so, dass man da unbedingt dabei sein muss.“
Bei vielen Talenten würde der „Fokus nicht mehr ganz so stark auf den Fußball liegen“ wie vor wenigen Jahren. Erschwerend für Jürgen Fuchs und seine Mitstreiter an der Donau sei zudem, dass es im ohnehin strukturschwachen Bayerischen Wald mit dem FC Sturm Hauzenberg inzwischen einen zweiten Bayernligisten gibt, der im selben Revier wildert. „Natürlich gibt es da eine gewisse Konkurrenz. Aber wir streiten uns eigentlich schon immer um die selben Spieler.“
Das Hauptaugenmerk am Reuthinger Weg bei der Spielerskquise liegt weiterhin auf dem regionalen Faktor. Und ja, das gibt der 46-jährige Teammanager zu, das Geschäft sei schwieriger geworden. Es wird mit härteren Bandagen gekämpft, rücksichtsloser agiert. Trotz alle dem ist dem Funktionär aber vor der Zukunft des SV Schalding-Heining nicht bange. Mit Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili und Noel Tanzer gäbe es durchaus Spieler, die die neuen Florian Stecher, Benjamin Neunteufel, Christian Süß und Matthias Höllmüller werden können. Mit Adrian Böck (von Hutthurm) und Thomas Schacherbauer (von Vornbach) hätte man zudem bereits klassische SVS-Transfers für die neue Saison getätigt.
"Ich glaube nicht, dass wir unsere Identität verlieren“, ist Jürgen Fuchs insgesamt zuversichtlich. Genauso wie Tobias Beck, der eigenen Angaben zufolge derzeit mit dem „rein fußballerisch besten Hankofen-Team überhaupt“ arbeiten darf. „Nun muss nur noch das Team an sich wachsen. Die ersten dahingehenden Schritte sind vielversprechend.“ So ist man im Lager des SV Schalding-Heining und der SpVgg Hankofen-Hailing davon überzeugt, dass man das bleiben wird, was man ist: Das fußballerische Aushängeschild Niederbayerns – aber auch der Stolz einer Region...