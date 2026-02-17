Dorfbuam und SVS auf neuen Wegen? Zahlreiche Flagschiffe haben den SV Schalding-Heining und die SpVgg Hankofen-Hailing verlassen, oder tun es demnächst. Ersetzt wurden sie fast ausschließlich durch unbekannte Spieler... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Fabian Schnabel, kennt man! Naürlich auch Markus Gallmaier! Aber wer jubelt da noch im SVS-Trikot? – Foto: mb.presse / Butzhammer

Obwohl sie – natürlich – in einer gewissen Konkurrenzsituation zueinander stehen, haben der SV Schalding-Heining und die SpVgg Hankofen-Hailing auch viele Gemeinsamkeiten. Seit Jahren prägen die Dorfbuam und der SVS den niederbayerischen Fußball, wechseln sich immer wieder als Nummer 1 des Bezirkes ab. Das Duo ist zudem das Aushängeschild und der ganze Stolz ihrer Region. Die besten Spieler Straubings bzw. Passaus laufen traditionell am Reißinger Bach und am Reuthinger Weg auf. Sowohl Schalding als auch Hankofen müssen derzeit aber auch mit einem großen Umbruch zurecht kommen, weshalb man sich die Frage stellt: Verlieren sie deshalb nun ihre Identität?

Der Aderlass ist enorm. In den vergangenen Monaten haben unter anderem Daniel Hofer und Tobias Richter den derzeitigen Regionalligisten verlassen. Im Sommer folgen Andreas Wagner und Samuel Pex. Spieler, die bei der SpVgg Hankofen-Hailing nicht nur Leistungsträger und Führungspersönlichkeiten waren. Sondern auch Gesichter mit großem Wiedererkennungswert, Vorbilder, Flaggschiffe. Ähnliches Bild beim SV Schalding-Heining. Dort haben sich zuletzt unter anderem Dominik Weiß, Philipp Knochner, Walter Kirschner, Patrick Drofa und Christian Brückl verabschiedet oder haben es im Sommer vor. Die Kaderplätze dieser langjährigen Führungspersönlichkeiten nahmen eher unbekannte Namen wie Ante Banden, Cem Cevizci und Fanol Lutolli im Gäuboden sowie Timm Steiner, Rocco Vicol und Elion Haxhosaj im Ortsteil der Dreiflüssestadt ein. Allesamt Spieler, die natürlich ihre Qualität schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Aber sie sind eben nicht mehr die Besten der Passauer bzw. Straubinger Region, die jedem Fußballfan ein Begriff sind. Warum spielt am Reuthinger Weg nicht mehr – wie früher – eine Bayerwald-Auswahl? Und weshalb müssen Maierhofer, Beck & Co. sich eher in NLZs umschauen als in Kirchroth, Pilsting oder Frauenbiburg?

Mit dieser Frage hat sich Tobias Beck in letzter Zeit immer wieder beschäftigt. Der 31-Jährige ist mehr als nur Trainer des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Regionalliga Bayern. Er hat den Dorfbuam-Weg mit auf dem Weg gebracht, geprägt und steht für ihn wie nur wenig andere. „Dass dieser Umbruch nicht leicht wird, wussten wir“, gibt der Coach zu. „Genauso war uns klar, dass wir nicht mehr nur auf regionale Spieler setzen können.“ Denn die Situation und die Begebenheiten im Landkreis Straubing-Bogen, dem Kern-Einzugsgebiet der Spielvereinigung, haben sich laut Beck verändert. Einerseits seien viele junge Kicker nicht mehr dazu bereit, den enormen Aufwand, den Viertliga-Fußball mit sich bringt, auf sich nehmen. „Regionalliga zu spielen, ist nicht nur eine Qualitäts-, sondern auch eine Einstellungs-Sache. Manche für uns interessante Spieler bleiben dann eben lieber beim Heimatverein und spielen dort eine zentrale Rolle als die Herausforderung zu suchen.“

Die Dorfbuam haben einen Generationenwechsel vollzogen. Und auch einen Paradigmenwechsel? – Foto: Charly Becherer