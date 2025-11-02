Dorfbuam-Trainer Beck hadert nach 0:2-Abfuhr mit Schiri-Entscheidung

Die Hankofener Ausgangslage vor dem heutigen Regionalliga-Spiel in Illertissen war ziemlich unzweideutig: Auf der einen Seite der auf Platz fünf der Tabelle rangierende FVI, seit sieben Spielen ohne Niederlage. Auf der anderen: Kellerkind Hankofen-Hailing, seit sieben Begegnungen ohne Sieg. Die Überraschung blieb am Ende aus, der Favorit siegte mit 2:0 Toren gegen den Underdog aus Niederbayern.

"Ich muss meiner Mannschaft trotz der Niederlage ein Riesenkompliment machen", analysiert "Dorfbuam"-Trainer Tobias Beck nach Abpfiff der Partie im Vöhlin-Stadion zwar enttäuscht, aber nicht verzagt. Er wirkt dafür ziemlich angesäuert. Denn vor allem hadert er (wieder einmal) mit der Entscheidung des Unparteiischen, der nach rund zehn Minuten einen Handelfmeter gegen seine Mannschaft pfiff, in dessen Folge diese aus dem anfänglich guten Tritt und in Rückstand geriet. Illertissens Milos Cocic verwandelte nach rund zehn Minuten Spielzeit den Strafstoß - und setzt einen Wimpernschlag später gleich das 2:0 drauf, das aus Becks Sicht mehr als unglücklich verlaufen ist. Trotz der ein oder anderen (vergebenen) Chance war für sein Team jedoch an diesem Spieltag nicht mehr drin - und die dritte (sowie insgesamt zehnte Saison-)Niederlage in Folge "perfekt".

Doch alles Lamentieren hilft nichts: "Wir müssen mutig weitermachen - und dann wird das Pendel hoffentlich wieder mal auf unsere Seite ausschlagen."