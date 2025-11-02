Dorfbuam-Trainer Beck hadert nach 0:2-Abfuhr mit Schiri-Entscheidung

Die Hankofener Ausgangslage vor dem heutigen Regionalliga-Spiel in Illertissen war ziemlich unzweideutig: Auf der einen Seite der auf Platz fünf der Tabelle rangierende FVI, seit sieben Spielen ohne Niederlage. Auf der anderen: Kellerkind Hankofen-Hailing, seit sieben Begegnungen ohne Sieg. Die Überraschung blieb am Ende aus, der Favorit siegte mit 2:0 Toren gegen den Underdog aus Niederbayern.
"Ich muss meiner Mannschaft trotz der Niederlage ein Riesenkompliment machen", analysiert "Dorfbuam"-Trainer Tobias Beck nach Abpfiff der Partie im Vöhlin-Stadion zwar enttäuscht, aber nicht verzagt. Er wirkt dafür ziemlich angesäuert. Denn vor allem hadert er (wieder einmal) mit der Entscheidung des Unparteiischen, der nach rund zehn Minuten einen Handelfmeter gegen seine Mannschaft pfiff, in dessen Folge diese aus dem anfänglich guten Tritt und in Rückstand geriet. Illertissens Milos Cocic verwandelte nach rund zehn Minuten Spielzeit den Strafstoß - und setzt einen Wimpernschlag später gleich das 2:0 drauf, das aus Becks Sicht mehr als unglücklich verlaufen ist. Trotz der ein oder anderen (vergebenen) Chance war für sein Team jedoch an diesem Spieltag nicht mehr drin - und die dritte (sowie insgesamt zehnte Saison-)Niederlage in Folge "perfekt".
Doch alles Lamentieren hilft nichts: "Wir müssen mutig weitermachen - und dann wird das Pendel hoffentlich wieder mal auf unsere Seite ausschlagen."
Das Spiel aus Sicht von Hankofens Trainer Tobias Beck: "Wir kommen gut in die Partie, gehen sofort mutig zu Werke und können den Gegner unter Druck setzen. Wir werden dann aber durch eine mehr als zweifelhafte Entscheidung aus dem Spiel gerissen, wozu ich eigentlich gar nichts sagen möchte. Wir bekommen in der vergangenen Woche einen glasklaren Handelfmeter verwehrt - und heute bekommen wir einen klaren Nicht-Handelfmeter gegen uns gepfiffen. Doch: Wenn man in so einer Situation auf Handelfmeter entscheidet, haben wir vermutlich künftig in jedem Spiel einen oder zwei Handelfmeter. Unser Spieler rutscht aus, liegt am Boden und bekommt den Ball gegen den am Körper angelegten Arm.
Das hat etwas mit der Mannschaft gemacht, wir waren kurz verunsichert - und quasi in der unmittelbar folgenden Aktion nach dem 0:1 schießt Illertissen aus knapp 30 Metern aufs Tor. Eigentlich ungefährlich. Der Ball kommt flach daher, trifft einen Rasenfetzen, hebt kurz vor unserem Keeper ab, der bekommt ihn ins Gesicht - und der Abpraller landet beim Gegner. Und schon sind wir 0:2 hinten - und wissen gar nicht so recht, warum.
Trotzdem hat sich meine Mannschaft nie aufgegeben, hat immer weitergekämpft, hat fleißig verteidigt und auch in Unterzahl nach Käufls Platzverweise immer wieder alles versucht. Gleich nach dem 0:2 hatten wir eine Riesenchance durch Tobi Gayring, bei der wir's nicht schaffen, den Ball ins Tor zu drücken. Wir wussten, dass Illertissen gut verteidigt und wir nicht viele Möglichkeiten bekommen werden. In Hälfte zwei dann noch eine Riesenchance durch Florian Sommersberger. Wenn wir da den Anschlusstreffer machen, könnt's nochmal eng werden."