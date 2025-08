Dorfbuam nach Elfer-Showdown weiter - "Spiele" erhobenen Hauptes raus

Zweimal ging der SV Schwandorf-Ettmannsdorf (durch Stowasser und Grünauer) in Führung - zweimal konnte die SpVgg Hankofen-Hailing den Ausgleich (durch Wagner und Pichlmaier) herbeiführen, sodass nach regulärer Spielzeit die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste - mit dem bessere Ende für die favorisierten "Dorfbuam", die dem Landesligisten in Summe mit 6:4 und mit einem Mann mehr auf dem Platz den Zahn zogen. Der Regionaligist löst mit einer gehörigen Portion Dusel das Ticket fürs Pokal-Achtelfinale, die Elf von Christian Most kann sich ab sofort voll und ganz auf das Saison-Geschehen konzentrieren.

"Endstation Erlbach" heißt es für den Landshuter Pokal-Zug: Mit 0:2 zogen die Niederbayern am Ende den Kürzen gegen den Bayernligisten aus dem Landkreis Altötting. Wobei so mancher Spielebeobachter an diesem Dienstagabend die "Spiele" im Gesamten betrachtet vorne gesehen hat - und dem SV Erlbach ein eher glückliches Siegerzeugnis ausschreibt. "Wir gehen aus einer weiteren Englischen Woche sehr gestärkt raus, haben alle Körner auf dem Platz gelassen heute", zieht Max Maier, Landshuts Sportlicher Leiter, ein trotz Niederlage positives Fazit - und ergänzt: "Dass wir gegen eine so gute Mannschaft das Spiel so lange offenhalten konnten, darauf können wir stolz sein."