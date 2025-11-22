"Dorfbuam"-Coach Beck nach Brustlöser-Sieg: »Hoffnung war nie weg!«

Eine Durststrecke von satten zehn Regionalliga-Partien musste die SpVgg Hankofen-Hailing überstehen, um wieder mal voll punkten zu können. Im Keller-Duell bei der ebenfalls krisengebeutelten Aschaffenburger Viktoria war's an diesem knackig-kalten Samstagnachmittag am Schönbusch endlich soweit: Andreas Wagner erzielte in der allerletzten Minute per Foulelfmeter die alles erlösende Bude, die bei den Niederbayern für großen Jubel sorgte. Ein erstes gewonnenes "Endspiel" (Beck), das aus Sicht der "Dorfbuam" wohl nicht hoch genug einzuschätzen ist.

Rund 350 Kilometer Anfahrt nach Unterfranken galt es zunächst für Hankofener zu überstehen, um dann nach 90 Minuten in den Genuss des heiß ersehnten Triumphgefühls zu kommen. "Wie man an der Reaktion der Mannschaft gesehen hat, ist heute ganz viel Ballast von ihr abgefallen, ganz viel hat sich gelöst, was mich sehr für mein Team freut", berichtet ein gewohnt aufgeräumt wirkender Hankofen-Trainer Tobia Beck gegenüber FuPa nach dem Abpfiff. "Gerade, wenn man in so einer Phase steckt, in der man die nötigen Punkte nicht holt, sind Auswärtssiege gegen einen direkten Konkurrenten natürlich goldwert."

Und jetzt? Ist die Hoffnung wieder zurück, dass man bis zum Saisonende doch noch das rettende Ufer (Platz 14) oder die Relegation erreichen kann? "Die Hoffnung war noch nie weg - und ist auch nach wie vor da. Ich weiß, was meine Mannschaft kann und was wir zu leisten imstande sind", blickt Beck optimistisch nach vorne und ergänzt: "Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in sie - und wenn wir gemeinsam füreinander einstehen am Platz, wenn wir gemeinsam die Schlachten schlagen, dann können wir in der Regionalliga auch weiter bestehen."