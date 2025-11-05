Dorda beerbt Stöhrs Nachfolger beim ETB

In der vergangenen Saison war der ETB Schwarz-Weiß Essen ein Top-Team in der Oberliga Niederrhein, spielte bis kurz vor dem Saisonende in der Spitzengruppe um den Aufstieg mit. Am Ende reichte es nicht ganz, das Team aus dem Ruhrgebiet wurde Dritter, mit fünf Punkten Rückstand auf Regionalliga-Aufsteiger Velbert. Das war unter anderem ein Verdienst von KFC-Trainer Julian Stöhr und Verteidiger Jan Bachmann, die in der abgelaufenen Saison in Diensten des ETB tätig waren.

Im Sommer wechselten beide zum KFC Uerdingen. Auch darüber hinaus gab es einen größeren Umbruch bei den Essenern zu verzeichnen. Als Nachfolger von Stöhr hatte Essen Dennis Czayka als neuen Trainer präsentiert. Doch nach gut drei Monaten hat der Verein jüngst bereits die Reißleine gezogen und den 42-Jährigen von seinen Aufgaben entbunden. Nach neun Ligaspielen befand sich der Verein mit elf Punkten in der mehr als ausgeglichenen Liga mitten im Abstiegskampf – nur zwei Punkte vor einem Abstiegskampf.

Dass der Klub einen Nachfolger für Stöhr finden musste, sei indes schon frühzeitig klar gewesen und habe nichts mit dem verpassten Aufstieg zu tun gehabt. Wie Julian Stöhr im Interview im Vorfeld des Spiels gegen Essen erklärt hatte, habe er die Entscheidung, den Verein nach der einen Saison zu verlassen, bereits im Frühjahr getroffen. Insofern war das Duell, das der ETB mit 1:0 gewonnen hatte, für Stöhr auch kein besonderes Spiel, da er nur eine Saison am Uhlenkrug verbracht hatte.

„Nach elf Pflichtspielen sind wir zu der Auffassung gekommen, dass die Entwicklung unserer ersten Mannschaft nicht in die Richtung geht, die wir uns vorgestellt hatten. Deshalb sahen wir uns nun leider – zum ersten Mal im siebten Jahr meiner Tätigkeit als Vorsitzender – gezwungen, eine Trainerfreistellung vorzunehmen“, sagt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, zum Vorgehen des Vereins. Den letzten Sieg unter Czayka in der Liga fuhr der ETB am 20. September ausgerechnet bei Stöhrs neuem Verein, dem KFC Uerdingen, ein.

Interimsweise hatte zuletzt U19-Coach Björn Matzel die Mannschaft von Dennis Czayka übernommen. Der 46-Jährige ist ein richtiges ETB-Eigengewächs: Er spielte viele Jahre in der Jugend und in seinem ersten Seniorenjahr in der Oberliga Nordrhein für seine „Schwatten“. Seit 2020 arbeitet er als Trainer sehr erfolgreich in der Nachwuchsabteilung der Schwarz-Weißen und war in der Saison 2021/22 zusätzlich Co-Trainer der ETB-Oberligamannschaft.

Am Sonntagnachmittag nach der 2:4-Niederlage gegen den VfB Hilden hat der ETB nun einen neuen Cheftrainer vorgestellt, der das Team für den Rest der Saison führen wird. „Neu zu den Schwarz-Weißen stößt mit sofortiger Wirkung Ex-Profi Christian Dorda, der die Oberliga Niederrhein gut kennt, und dort bereits als Chefcoach, Co-Trainer und Spieler Erfahrungen gesammelt hat. Er wird zusammen mit dem bisherigen Interimscoach Björn Matzel und Co-Trainer Joel Kaworsky das neue ETB-Trainerteam bilden“, schreibt der Verein auf seiner Website.

Dorda mit Profi-Vita

Christian Dorda bringe eine beeindruckende Vita als Spieler mit. Er absolvierte sieben Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach, wo er in der Jugend auch ausgebildet wurde. Danach zog es ihn als Profi zur SpVgg Greuther Fürth, Hansa Rostock – und zum KFC Uerdingen. Erfahrungen als Co-Trainer sammelte er bei der SSVg Velbert und als Chefcoach bei Ratingen 04/19. Der 36-Jährige ist verheiratet, dreifacher Familienvater und als Einkäufer im Metallhandel tätig, teilt der ETB mit.

„Ich hatte ein sehr gutes Erstgespräch mit dem Vorstand vom ETB, wo ja alle positiv fußballverrückt sind. Das finde ich persönlich sehr gut, denn ich liebe diesen Sport und habe mein ganzes Leben lang auch Fußball gespielt. Ich habe große Lust auf die Aufgabe beim ETB und freue mich sehr auf die nächste Woche, wenn endlich das Training beginnt und ich auf dem Platz stehen darf. Natürlich hoffe ich, dass wir zusammen viele Erfolge feiern können“, freut sich Christian Dorda auf die kommenden Aufgaben. Die erste führt in übrigens direkt an die alte Wirkungsstätte nach Ratingen.