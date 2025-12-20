Doppelverstärkung beim SV Vogt

Der SV Vogt hat noch vor den Feiertagen auf dem Transfermarkt zugeschlagen – und das gleich doppelt. Nach einer durchwachsenen Hinrunde in der Bezirksliga Bodensee (Platz 6) und einigen schmerzhaften personellen Ausfällen setzt der Bezirksligist ein klares Zeichen: Die Rückrunde soll anders werden! Die Antwort darauf heißt Joshua Blum und Dominik Maier.

Mit Joshua Blum sichert sich der SV Vogt einen flexibel einsetzbaren Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition zuhause ist. Der Kontakt kam über Cheftrainer Petca zustande – beide kennen sich noch aus Jugendzeiten beim SV Weingarten, als Petca Joshs Trainer war. Ein Faktor, der die Gespräche beschleunigte und Vertrauen schuf. Blum steht für Zweikampfstärke, Spielübersicht und taktische Disziplin – genau jene Qualitäten, die dem SVV in der Hinrunde phasenweise gefehlt haben. Zuletzt schnürte Blum seine Schuhe für den FV Neufra/Donau. Davor drei Saisons beim SG Scheer und in der Saison 17/18 kam Blum auf drei Einsätze in der Landesliga für die U23 des FV Ravensburg.

Kaltschnäuzigkeit für die Offensive

Der zweite Neuzugang bringt Torgefahr mit: Dominik Maier. Der Stürmer war zuletzt vereinslos und somit „auf dem Markt“ – eine Gelegenheit, die sich der SV Vogt nicht entgehen ließ. Maier gilt regional als eiskalter Vollstrecker, der weiß, wo das Tor steht. Für die Vogter Offensive bedeutet das mehr Durchschlagskraft, mehr Optionen und vor allem mehr Tiefe im Kader. Die letzten vier Saisons verbrachte Maier bei der SpVgg Lindau. Dort war er mit beeindruckenden Statistiken absoluter Leistungsträger. In 66 Ligapartien konnte „Domi“ 56 Tore und 44 Vorlagen beisteuern. Eine bemerkenswerte Statistik. Für den Stürmer war vor allem die Intensität und das Level im Training ein entscheidender Faktor, der dazu beitrug, dass er sich sofort wohl fühlte und sich letztendlich für einen Wechsel an die Jahnstraße entschieden hat.

Blick nach vorne

Mit diesem Doppeltransfer möchte der SV Vogt in der Rückrunde Wiedergutmachung betreiben – für liegen gelassene Punkte, unglückliche Spiele und die fehlende Kaderbreite, die durch Verletzungen in der Hinrunde immer wieder zum Problem wurde. Die neuen Impulse sollen Stabilität, Konkurrenzkampf und frischen Hunger bringen.

👉 Herzlich willkommen beim SV Vogt, Josh und Domi!

Der Verein wünscht beiden einen erfolgreichen Start, eine verletzungsfreie Rückrunde – und viele positive Schlagzeilen im schwarz-roten Trikot.