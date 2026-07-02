Doppeltest: SV Babelsberg 03 gastiert in Halle und Eilenburg

Die erste sportliche Aufgabe führt das Team von Trainer Michael Braune am morgigen Freitag in das benachbarte Bundesland Sachsen-Anhalt. Um 18:30 Uhr wird die Auswärtspartie beim VfL Halle 96 angepfiffen. Der Kontrahent ist in der NOFV-Oberliga Süd beheimatet und wird den Babelsbergern im Stadion am Zoo in Halle einen engagierten Kampf liefern. Für die mitreisenden Anhänger gibt es die Information, dass die Tickets für diese Begegnung am Freitagabend direkt vor Ort erworben werden können.

Die laufende Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost nimmt weiter an Fahrt auf und verlangt den Spielern der Filmstädter in dieser Phase der Saison einiges ab. Für die Equipe des SV Babelsberg 03 steht an diesem Wochenende eine echte Reifeprüfung auf dem Programm, die die physische Belastbarkeit nach den intensiven Trainingseinheiten der letzten Tage maximal fordern wird.

Der zweite Härtetest beim FC Eilenburg am Samstagmittag

Viel Zeit zum Durchatmen und zur Regeneration bleibt den Akteuren nach dem Abpfiff in Halle wahrlich nicht, denn der Sommerfahrplan sieht am darauffolgenden Samstag direkt die nächste schwierige Aufgabe vor. Nur wenige Stunden nach dem Abpfiff der Freitagspartie bittet Michael Braune seine Equipe am Samstag um 12 Uhr zum nächsten Spiel auf den Rasen.

Der Gegner bei diesem zweiten Testspiel innerhalb kürzester Zeit ist der FC Eilenburg. Die Gastgeber sind der schmerzhafte Absteiger aus der Regionalliga Nordost aus der vergangenen Saison und treten in der neuen Spielzeit in der NOFV-Oberliga Süd an. Ausgetragen wird dieses zweite Vorbereitungsmatch im Ilburg-Stadion in Eilenburg. Auch für das Spiel im Ilburg-Stadion sind die Eintrittskarten für alle Kurzentschlossenen unkompliziert direkt vor Ort an den Kassen zu haben.

Rückblick auf das erste erfolgreiche Testspiel der Vorbereitung

Dieses bevorstehende, hochintensive Doppelprogramm am Wochenende kann die Mannschaft des SV Babelsberg 03 mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen angehen, da das erste Testspiel der laufenden Vorbereitung positiv gestaltet wurde. Im letzten Spiel trafen die Babelsberger auf den Ligarivalen BFC Preussen. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte und aufschlussreiche Begegnung.

Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs mussten die Hausherren zunächst einen Dämpfer hinnehmen, als Philip Fontein in der 41. Spielminute den Treffer zur 0:1-Führung für den BFC Preussen markierte. Nach dem Seitenwechsel kehrten die Babelsberger jedoch mit viel Elan zurück und belohnten sich in der 52. Spielminute durch das Tor von Amadeus Ebel mit dem 1:1-Ausgleich. Nur zehn Minuten nach dem Ausgleichstreffer war es schließlich Marko Perovic, der in der 62. Spielminute den Ball zum 2:1-Endstand im gegnerischen Netz versenkte. Dieser knappe Erfolg im ersten Test dient nun als optimaler Schwung für das anstehende Mammutprogramm gegen Halle und Eilenburg.