Doppeltest: Oberligist spielt gegen zwei Verbandsligisten

Am Samstag folgt mit dem TSV Oberensingen ein noch schärferer Vergleich. Der Verbandsliga-Spitzenklub dürfte Reutlingen in Tempo, Zweikämpfen und Organisation mehr fordern. Herbst wird in beiden Spielen darauf achten, wie stabil die Abstände bleiben, wie klar die Abläufe im Aufbau sind und wer sich im Konkurrenzkampf weiter aufdrängt.

Der weitere Fahrplan ist bewusst anspruchsvoll. Am 25. Juli wartet der FC 08 Homburg, Anfang August folgt der WFV-Pokal, ehe am 8. August der Oberliga-Auftakt gegen den FC Nöttingen ansteht. Bis dahin muss aus Trainingsarbeit Spielrhythmus werden. Der Sieg in Nagold war ein ruhiger Anfang. Rutesheim und Oberensingen sollen nun zeigen, wie belastbar dieser Eindruck bereits ist.