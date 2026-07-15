Doppeltest: Oberligist spielt gegen zwei Verbandsligisten

Für den SSV Reutlingen wird die Vorbereitung nun dichter und aussagekräftiger. Nach dem 2:0 beim VfL Nagold folgen binnen weniger Tage zwei Tests gegen Verbandsligisten: am Donnerstag bei Aufsteiger SKV Rutesheim, am Samstag daheim gegen den TSV Oberensingen. Für den Oberligisten beginnt damit die ernstere Prüfphase des Sommers.
Der Auftakt gegen Nagold hatte Reutlingen einen soliden ersten Befund geliefert. Gegen das Spitzenteam der Landesliga Württemberg gewann der SSV 2:0, beide Treffer erzielte Willie Till Sauerborn. Sein Tor in der 19. Minute gab der Partie früh Richtung, das zweite kurz nach der Pause sorgte für Klarheit. Für Trainer Thomas Herbst war das Ergebnis angenehm, wichtiger aber dürfte gewesen sein, dass seine Mannschaft nach den ersten Trainingswochen geordnet wirkte und ohne Gegentor blieb.
Nun verändert sich der Maßstab. Die SKV Rutesheim ist als Aufsteiger in die Verbandsliga gekommen und wird diesen Test nutzen wollen, um gegen einen Oberligisten früh Belastbarkeit zu zeigen. Für den SSV ist es eine Partie, in der mehr Ballbesitz und Spielkontrolle zu erwarten sind, ohne dass Nachlässigkeit erlaubt wäre. Gerade gegen ambitionierte Aufsteiger zeigt sich, wie sauber eine höherklassige Mannschaft ihre Rolle annimmt.
Am Samstag folgt mit dem TSV Oberensingen ein noch schärferer Vergleich. Der Verbandsliga-Spitzenklub dürfte Reutlingen in Tempo, Zweikämpfen und Organisation mehr fordern. Herbst wird in beiden Spielen darauf achten, wie stabil die Abstände bleiben, wie klar die Abläufe im Aufbau sind und wer sich im Konkurrenzkampf weiter aufdrängt.
Der weitere Fahrplan ist bewusst anspruchsvoll. Am 25. Juli wartet der FC 08 Homburg, Anfang August folgt der WFV-Pokal, ehe am 8. August der Oberliga-Auftakt gegen den FC Nöttingen ansteht. Bis dahin muss aus Trainingsarbeit Spielrhythmus werden. Der Sieg in Nagold war ein ruhiger Anfang. Rutesheim und Oberensingen sollen nun zeigen, wie belastbar dieser Eindruck bereits ist.