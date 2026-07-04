Doppeltest in Neukloster: Greifswalder FC bleibt ungeschlagen

Der Greifswalder FC hat am heutigen Samstag wertvolle Erkenntnisse im Rahmen seiner intensiven Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Nordost gesammelt. Unter der Leitung des neuen Cheftrainers Alain Karim stand für den gesamten Kader eine außergewöhnlich harte Belastungsprobe auf dem Plan. Der Regionalligist reiste für die anstehenden Aufgaben nach Neukloster, um dort gleich zwei Testspiele unmittelbar hintereinander zu bestreiten. Diese anspruchsvolle Konstellation verlangte den Akteuren physisch wie mental alles ab, bot dem Trainerstab jedoch die perfekte Gelegenheit, eine Vielzahl an Spielern unter Wettkampfbedingungen zu beobachten. Die emotionale Intensität rund um diesen doppelten Auftritt war deutlich spürbar, da sich das Team beweisen und die taktischen Vorgaben des neuen Übungsleiters direkt auf dem Rasen verinnerlichen wollte.

Die erste sportliche Herausforderung des Tages bestritt die Mannschaft gegen den Hamburger SV II, einer spielstarken Vertretung aus der Regionalliga Nord. Zu diesem anspruchsvollen Vergleich fanden sich 120 Zuschauer in Neukloster ein, um das Aufeinandertreffen der beiden Teams zu verfolgen. Es entwickelte sich von Beginn an eine hart umkämpfte und taktisch geprägte Partie, in der sich beide Defensivreihen lange Zeit schadlos hielten. Erst in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse auf dem Spielfeld. In der 85. Spielminute gelang dem Greifswalder FC der viel umjubelte Treffer zur 0:1-Führung, was den großen Aufwand zu belohnen schien. Die Freude währte jedoch nur kurz, da die Hamburger in den Schlussminuten noch einmal entscheidend nachsetzten und in der 88. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielten.

Souveräner Kantersieg gegen den Oberligisten aus Wismar

Ohne eine nennenswerte Verschnaufpause ging es direkt im Anschluss mit dem zweiten Testspiel des Tages weiter. Der Gegner in diesem Doppelprogramm war der FC Anker Wismar, der als Oberligist antritt. 99 Zuschauer verfolgten diese Begegnung und erlebten einen von Beginn an spielfreudigen Greifswalder FC, der bereits in der 8. Spielminute mit 1:0 in Führung ging. Zwar musste das Team nur zwei Minuten später, in der 10. Minute, durch einen verwandelten Foulelfmeter den schnellen Ausgleich zum 1:1 hinnehmen, doch die Mannschaft reacted unbeeindruckt.

Mit einem schnellen Doppelschlag in der 39. Minute zum 2:1 und in der 40. Minute zum 3:1 wurde die Weiche auf Sieg gestellt. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der Favorit in der 45. Minute auf 4:1. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch: Ein verwandelter Foulelfmeter in der 51. Minute das 5:1, ehe in der 71. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand der Kantersieg perfekt gemacht wurde.

Die nächste Standortbestimmung gegen den SV Siedenbollentin

Die nächste Gelegenheit, die spielerische Linie weiter zu festigen und die Neuzugänge noch besser in das bestehende System zu integrieren, steht bereits fest im Terminkalender. Am kommenden Mittwoch, den 08.07.2026, bestreitet der Greifswalder FC sein nächstes wichtiges Testspiel. Der Anstoß der Begegnung ist für 18 Uhr angesetzt. Als Kontrahent reist der SV Siedenbollentin an, der als Oberligist eingestuft ist.