Doppeltes Verletzungspech vor Landesliga-Auftakt für FC Kalchreuth

Seit über zehn Jahren beim FC Kalchreuth: Lars Mehlig. – Foto: Wolfgang Zink

Bittere Nachrichten beim Landesliga-Aufsteiger: Der FC Kalchreuth beklagt gleich zwei Verletzungen vor dem Start in die neue Saison.

Der erste Ausfall betrifft die Torhüterposition. Neuzugang Anton Bayer verletzte sich in einem Zweikampf und muss operiert werden. Der 24-Jährige wird Kalchreuth für längere Zeit fehlen. "Der FCK wünscht dir von Herzen alles Gute, eine erfolgreiche Operation, viel Kraft und eine schnelle Genesung, lieber Anton", teilte der FCK über seine Vereinskanäle mit.

Zweiter längerer Ausfall binnen weniger Tage bei Landesliga-Aufsteiger Kalchreuth

Heute folgte der nächste Rückschlag: Wie der Verein bekannt gab, verletzte sich auch Lars Mehling und muss wie Bayer operiert werden. Der 29-Jährige falle mehrere Wochen aus. Die Ernüchterung im Verein ist entsprechend groß.