Doppeltes Verletzungspech vor Landesliga-Auftakt für FC Kalchreuth

Bittere Nachrichten beim Landesliga-Aufsteiger: Der FC Kalchreuth beklagt gleich zwei Verletzungen vor dem Start in die neue Saison.
Der erste Ausfall betrifft die Torhüterposition. Neuzugang Anton Bayer verletzte sich in einem Zweikampf und muss operiert werden. Der 24-Jährige wird Kalchreuth für längere Zeit fehlen. "Der FCK wünscht dir von Herzen alles Gute, eine erfolgreiche Operation, viel Kraft und eine schnelle Genesung, lieber Anton", teilte der FCK über seine Vereinskanäle mit.
Heute folgte der nächste Rückschlag: Wie der Verein bekannt gab, verletzte sich auch Lars Mehling und muss wie Bayer operiert werden. Der 29-Jährige falle mehrere Wochen aus. Die Ernüchterung im Verein ist entsprechend groß.
„Die Saison hat noch nicht einmal begonnen und wir müssen bereits den nächsten verletzungsbedingten Ausfall hinnehmen“, teilte der FCK zur Mehling-Verletzung mit. „Der gesamte FCK wünscht dir für die OP alles Gute, einen erfolgreichen Eingriff und eine schnelle, vollständige Genesung. Wir freuen uns schon jetzt auf den Tag, an dem du wieder mit uns auf dem Platz stehst.“
Der Zeitplan vor dem Start bleibt eng. Am Samstag, dem 11. Juli, wartet auf den FC Kalchreuth mit der U23 der SpVgg Greuther Fürth der letzte Härtetest.
Am kommenden Donnerstag geht es dann um Punkte. Zum Start in die Landesliga-Saison gastiert der Aufsteiger beim TSV Nürnberg-Buch zum Eröffnungsspiel. Die Bucher gehen erneut mit Trainer Patrick Pollak in die neue Spielzeit. Zum Wiedersehen kommt es unter anderem für Tobias Geishöfer, der in dieser Saison aus Kalchreuth nach Buch wechselte.
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