Doppeltes Jubiläum beim ASCK-Turnier - aber 2 Teams fehlen noch Das Hallenturnier des ASCK Simbach feiert 50-jähriges Jubiläum und wird zum 25. Mal als Teamsport Hofbauer Cup ausgetragen

Am 3. Januar darf gleich doppelt gefeiert werden. Das Hallenturnier des ASCK Simbach jährt sich zum 50. Mal und wird inzwischen zum 25. Mal als Teamsport Hofbauer Cup ausgetragen. Auch die Besetzung des Bandenkicks in der Grenzstadt kann sich sehen lassen. Namhaftester Teilnehmer ist Bayernligist SV Erlbach, der zugleich Titelverteidiger ist. An den Start gehen auch Landesligist SSV Eggenfelden und Lokalmatador ASCK Simbach.

Mit dem oberösterreichischen Landesligisten SK Altheim nimmt auch ein spielstarkes Team aus dem Nachbarland teil. Ganz besonders freut man sich im ASCK-Lager auf das Wiedersehen mit dem langjährigen Simbacher Top-Spieler Haris Sistek, der mit dem österreichischen Bezirksligisten SV Hargassner Weng dabei ist. "Wir haben wieder ein gutes Teilnehmerfeld. Vor allem die höherklassigen Klubs garantieren guten Hallenfußball", freut sich Ausrichter Klaus Hofbauer, der allerdings noch auf der Suche nach zwei Teilnehmern ist. "Aktuell haben wir zehn Zusagen. Unser Ziel ist es, wieder ein Turnier mit zwölf Mannschaften auszurichten. Daher hoffen wir noch, zwei Teams zu finden. Aus welcher Region, ist komplett egal."







Hervorragend war die Zuschauerresonanz in den vergangenen Jahren. "Die Halle war immer brechend voll und die Stimmung dementsprechend top", sagt Hofbauer, der selbst dem Team angehörte, das mit dem ASC Simbach 2006 sensationell Bayerischer Hallenmeister wurde: "Leider hat das Interesse der Spieler am Hallenfußball stark nachgelassen. Früher haben wir auf jedes Turnier gebrannt und fast alle Stammkräfte wollten unbedingt spielen. Woran es liegt, dass die Begeisterung der Aktiven für die Halle immer weniger wird, ist schwer zu sagen. Die Futsal-Einführung war sicherlich auch nicht optimal."







Interessierte Klubs können sich gerne bei Klaus Hofbauer ( E-Mail: klaus.hofbauer@laola.biz) melden!