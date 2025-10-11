Doppeltes Derbyfieber in Langenfeld und Reusrath

Trainer, Spieler und Verantwortliche der Langenfelder Bezirksligisten lagen vermutlich in den vergangenen Tagen mit Eisbeutel und Thermometer im Bett – die Diagnose: Derby-Fieber. Denn im Spielplan sind am anstehenden Sonntag mit den Duellen zwischen dem HSV Langenfeld von Trainer Roberto Marquez und SSV Berghausen mit Aushilfsübungsleiter Sebastian Rommerswinkel sowie des durch Marco Schobhofen trainierten Tabellenführers SC Reusrath mit TuSpo Richrath und Coach Lukas Beruda gleich zwei brisante Aufeinandertreffen um die fußballerische Krone in der Stadt angesetzt. Die Begegnungen kommen dabei stets mit ihrer eigenen kleinen Geschichte daher.

Wenn am Sonntag (15.15 Uhr, Heinrich-Völkel-Anlage) der Anpfiff ertönt, bedarf es unter den Akteuren zweifellos keiner Extra-Motivation. Und doch wird mit HSV-Angreifer Fabian Pastow ein Spieler eine besondere Lust aufs Gewinnen verspüren. Denn der 22-Jährige wechselte erst im Sommer die Seiten. Dementsprechend erhält er von Trainer Marquez eine Startelfgarantie.

Der muss auf aufgrund einer 2:3-Niederlage bei Jugoslavija Wuppertal auf eine aus seiner Sicht völlig unnötig verpatzte Derby-Generalprobe zurückblicken. Die Platzverhältnisse auf dem imBezirksligafeld einzigartigen und von Dauerregen völlig aufgeweichten Ascheplatz taten dazu ihr Übriges und zwangen zu fast ausnahmslos langen Bällen. „Das grenzt nahezu an Wettbewerbsverzerrung“, sagt Marquez zu den Bedingungen. Gleichwohl will er sie zwar nicht als Ausrede gelten lassen, betont aber auch den Vorteil der Gegenüber: „Der Gegner hat einen ganz anderen Bezug zum Platz.“

An der Berghausener Seitenlinie übernehmen an diesem Spieltag Co-Trainer Rommerswinkel sowie Torwart-Routinier Daniel Nellen für den urlaubenden Headcoach Ralf Dietrich das Ruder. Für Rommerswinkel ist die Chefrolle keine Besonderheit, wie er berichtet. „Wir ticken total gleich und verfolgen den gleichen Plan“, sagt er zum Zusammenspiel mit Dietrich. Trainingsinhalte und die Aufstellung seien im Vorfeld abgesprochen.

Demnach stand unter der Woche, wie beim SSV gewohnt, das Defensivverhalten im Vordergrund. Hierbei habe es beim 1:1 gegen Germania Wuppertal zuletzt immerhin Fortschritte gegeben. Und auch im Verhalten während der Partie ähneln sich die beiden Trainer sehr. „Ich bin eigentlich entspannt, kann aber je nach Situation auch mal laut werden“, sagt Rommerswinkel über sich. Er sieht den HSV in der Favoritenrolle – aber: „Wir sind nicht chancenlos.“ Marquez erwartet derweil ein spannendes Derby. Es komme maßgeblich darauf an, ob Berghausen die junge Elf mit den erfahrenen Spielern wie Robin Bastian oder Benedikt Brusberg verstärken kann.

SC Reusrath – TuSpo Richrath

Dass der SC Reusrath nach acht Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze der Liga stehen würde, hätte wohl nicht einmal der kühnste Reusrather vor dem Start der Saison verlauten lassen. Nun aber istes vor dem Aufeinandertreffen mit TuSpo am Sonntag (15.30 Uhr, Sportpark Reusrath) Realität, und Anzeichen für einen Einbruch in den mehrheitlich souveränen Leistungen scheint es nicht zu geben. Das beweist nicht zuletzt der 4:0-Erfolg bei RW Wülfrath. „Das war über 90 Minuten eine sehr reife und erwachsene Leistung“, urteilt SCR-Coach Schobhofen über das Gesehene.