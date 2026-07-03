Doppeltes Abschiedsspiel und Kleinfeldspektakel im Jerichower Land

Am Sonnabend wird das Gelände am Flickschupark wieder zum Mekka des Kleinfeldfußballs im Jerichower Land. Das Kinder- und Jugendforum Burg lädt zur mittlerweile sechsten Auflage seines Kleinfeldturniers. Auch der Nachwuchs darf sich zeigen.
Los geht es am Sonnabend im Stadion des Burger BC mit dem Allianz-Juniors-Cup, bei dem sich in den Vormittags- und Mittagsstunden die E- und D-Junioren zeigen dürfen. Ab 15 Uhr rollt dann der Ball bei den Erwachsenen. Dann jagen bis in die Abendstunden 20 Teilnehmer - darunter so klangvolle Teams wie der FC Biercelona, der SV Blitzeblau oder der FC Out of Position - dem Titel nach.
Mit einer Stadionrallye, Fußball-Darts oder einer kleinen Soccer-Area sollen auch die Besucher Spaß haben und auf ihre Kosten kommen. Der Abend soll dann mit einem musikalischen Programm, einem großen Feuerwerk und vor allem mit viel Spaß ausklingen. Der Eintritt zum ganztägigen Fußballspektakel beträgt für Besucher fünf Euro, ermäßigt drei Euro.
Bevor am Sonnabend die Kleinfeldfußballer übernehmen, rollt schon am Freitagabend im Parkstadion der Ball. Dann bestreiten mit Erik Teege und Hendrik "Harry" Schäfer zwei verdiente Spieler des Burger BC mit ihren Auswahlmannschaften gegeneinander ihr Abschiedsspiel. Im Anschluss dessen findet dann die Auslosung des sechsten Kleinfeldturniers und des Allianz Juniors-Cups statt, ehe schon der Eröffnungsabend mit Livemusik und einem DJ feierlich abgeschlossen wird.
Freitag, 3. Juli
18 Uhr: Beginn der Eröffnungsfeier
18:30 Uhr: Abschiedsspiel von Erik Teege und Harry Schäfer
20 Uhr: Auslosung des Kleinfeldturniers und des Allianz Juniors-Cups
Danach: Livemusik und DJ-Party
Samstag, 4. Juli
10 Uhr: Start des Allianz Juniors-Cups
12 Uhr: Start der Stadionrallye mit vielen Mitmachaktionen (bis 18 Uhr)
13:30 Uhr: Ende und Siegerehrung beim Allianz Juniors-Cup
14:30 Uhr: Offizielle Eröffnung des Kleinfeldturniers
15 Uhr: Anpfiff der ersten Spiele
18:30 Uhr: Start der Finalrunde
ca. 20:40 Uhr: Finale des Kleinfeldturniers mit anschließender Siegerehrung
ab 22:15 Uhr: Livemusik von "Fux & Hase"
gegen Mitternacht: Abschlussfeuerwerk und Party-Ausklang mit DJ Kev