Doppeltes Abschiedsspiel und Kleinfeldspektakel im Jerichower Land

In Burg hofft man beim sechsten Kleinfeldturnier auf volle Ränge - wie im vergangenen Jahr, als der 1. FC Magdeburg zu Besuch war. – Foto: Christian Fromme

Am Sonnabend wird das Gelände am Flickschupark wieder zum Mekka des Kleinfeldfußballs im Jerichower Land. Das Kinder- und Jugendforum Burg lädt zur mittlerweile sechsten Auflage seines Kleinfeldturniers. Auch der Nachwuchs darf sich zeigen.

Los geht es am Sonnabend im Stadion des Burger BC mit dem Allianz-Juniors-Cup, bei dem sich in den Vormittags- und Mittagsstunden die E- und D-Junioren zeigen dürfen. Ab 15 Uhr rollt dann der Ball bei den Erwachsenen. Dann jagen bis in die Abendstunden 20 Teilnehmer - darunter so klangvolle Teams wie der FC Biercelona, der SV Blitzeblau oder der FC Out of Position - dem Titel nach.

Mit einer Stadionrallye, Fußball-Darts oder einer kleinen Soccer-Area sollen auch die Besucher Spaß haben und auf ihre Kosten kommen. Der Abend soll dann mit einem musikalischen Programm, einem großen Feuerwerk und vor allem mit viel Spaß ausklingen. Der Eintritt zum ganztägigen Fußballspektakel beträgt für Besucher fünf Euro, ermäßigt drei Euro.