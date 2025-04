Doppelter Zelzer bringt wieder einen Zähler

Eine Woche auf den hart erkämpften Punkt gegen Sünching folgte die Auswärtspartie gegen den FC Labertal 05. Erfahrungsgemäß immer eine Partie mit Zündstoff. Das Hinspiel konnten die Roosters klar mit 4:1 gewinnen.

Und auch an diesem Tag begann die Partie gut für die Gäste. Zunächst verfehlte Lucas Wiedemann die Führung nur knapp. Sepp Nesslauer brachte den Ball mit einem Freistoß in den Strafraum, Keeper Eibensteiner unsicher, Wiedemann dazwischen, schoss aus 2m aufs leere Tor ehe ein Labertaler den Ball von der Linie grätschen konnte. Dann Ecke nach 6 Minuten, Eisenhut bringt den Ball auf die zweite Stange wo Routinier Zelzer "Danke" sagte und unbedrängt zur Führung einschob. Diese währte allerdings nur vier Minuten. Der Labertaler Aktivposten im Angriff, Jonas Hinreiner, fiel in einem fairen Zweikampf mit Moritz Nellissen im Strafraum und der Unparteiische deutete auf den Punkt. Da waren sogar einige Labertaler Spieler überrascht. Hinreiner versenkte persönlich trocken zum Ausgleich. Die Partie plätscherte so dahin. Viele Fouls und Zweikämpfe im Zentrum. Hüben wie drüben. Die Roosters kamen dann etwas stärker auf und gingen wieder in Führung. Reicherseder schaltete schnell und leitete mit einem langen Ball auf Wiedemann den Konter ein. Dieser legte ab auf Nöllgen, welcher vors Tor flanke. Erneut sah Eibensteiner nicht gut aus, kann den Ball aus der Luft nicht festhalten, Zelzer kommt dran und versenkte das Spielgerät noch abgefälscht im Netz. Nun drückten die Roosters aufs nächste Tor. Zelzer diesmal als Vorlagengeber vors Tor, Faltermeier scheiterte am herauslaufenden Eibensteiner. Der Spielertrainer der Roosters aktuell mit einer Abschlussschwäche. Irgendwann wird der Knoten aber wieder platzen. Hinreiner vergab eine Kopfballmöglichkeit für die Hausherren und erneut Faltermeier schloss zu schwach ab. Nach einer halben Stunde muss es dann klingeln. Zelzer haut den Rebound nach seinem Schuss aus 7m drüber. Eibensteiner lag noch am Boden, das Tor wäre leer gewesen. Im Gegenzug fiel dann der Ausgleich, welcher sich in dieser Phase des Spiels nicht angedeutet hatte. Labertals Taktik mit langen Bällen auf die schnellen offensiven Spieler zu agieren ging auf. Forster kam über links zu einfach durch, spielte vorm Tor quer wo Listl keine Mühe hatte den Ball im Tor unter zu bringen. Zu schwach agierten die Roosters bis dato in der Defensive. Es fehlte an Entschlossenheit. Danach war die Luft etwas raus und bis zur Pause wurde es nur noch einmal gefährlich. Hofers Freistoß ließ Eibenseiner erneut nur abprallen, Zelzer verstolperte aber den Ball im Strafraum.