Doppelter Wechsel auf der Trainerbank

Mit der Entscheidung setzt die Eintracht bewusst auf zwei interne Lösungen. Sowohl Hohlbein als auch Duman sind bereits seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden und kennen dessen Strukturen entsprechend gut. Ihre Erfahrung sollen beide nun in ihren neuen Funktionen einbringen.

Hohlbein soll die erste Mannschaft in der Kreisliga A2 Kassel in die Spitzengruppe führen. Als Co-Trainer steht ihm Dennis Goldbeck zur Seite. Gemeinsam übernimmt das Gespann eine Mannschaft, die sich mit mehreren Neuzugängen verstärkt hat und in der kommenden Spielzeit oben mitspielen möchte.