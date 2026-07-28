Doppelter Wechsel auf der Trainerbank

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Die RSV Eintracht Vellmar stellt ihre beiden Seniorenmannschaften zur neuen Saison unter eine neue sportliche Leitung. Wie der Verein bekannt gab, übernimmt Christian Hohlbein das Traineramt bei der ersten Mannschaft. Für die zweite Mannschaft wird künftig Ahmet Duman verantwortlich sein.
Mit der Entscheidung setzt die Eintracht bewusst auf zwei interne Lösungen. Sowohl Hohlbein als auch Duman sind bereits seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden und kennen dessen Strukturen entsprechend gut. Ihre Erfahrung sollen beide nun in ihren neuen Funktionen einbringen.
Hohlbein soll die erste Mannschaft in der Kreisliga A2 Kassel in die Spitzengruppe führen. Als Co-Trainer steht ihm Dennis Goldbeck zur Seite. Gemeinsam übernimmt das Gespann eine Mannschaft, die sich mit mehreren Neuzugängen verstärkt hat und in der kommenden Spielzeit oben mitspielen möchte.
Auch bei der Reserve vertraut die Eintracht auf Kontinuität. Mit Duman rückt ebenfalls ein langjähriges Vereinsmitglied in die sportliche Verantwortung. Der Verein verbindet mit den beiden Personalentscheidungen die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison und eine nachhaltige Entwicklung seiner Seniorenmannschaften.