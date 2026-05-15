Doppelter VfB-Jubel beim wfv-Pokalfinale

Im Finale der C-Junioren traf der FV Ravensburg aus der Verbandsstaffel auf den Tabellenzweiten der Regionalliga Süd, den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter, die als klarer Favorit in die Partie gingen, mussten schnell feststellen, dass der Württembergische und Süddeutsche Hallenmeister aus Ravensburg einen weiteren Titel holen wollte und sich perfekt auf den Gegner eingestellt hatte.

Nachdem der VfB in der 16. Spielminute mit 1:0 in Führung gegangen war, egalisierte der FV Ravensburg den Vorsprung kurz darauf mit einem sehenswerten Sonntagsschuss. In einem umkämpften, aber sportlich absolut fairen Fußballspiel konnte der VfB schließlich durch einen Elfmeter erneut in Führung gehen. Sieben Minuten vor dem Spielende machten die Landeshauptstädter mit dem Tor zum 3:1-Endstand alles klar.

A-Junioren: Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen

Der VfB Stuttgart spielt bereits in einer Woche in Potsdam um den DFB-Pokal der A-Junioren. Dass die Jungs um Trainer Tobias Rathgeb das Zeug zum Pokalsieger haben, bewiesen sie schon in Geislingen.

Mit dem SGV Freiberg Fußball kam nicht nur der Finalist der vergangenen Saison, sondern auch der Aufsteiger aus der Oberliga-Hinrunde in die DFB-Nachwuchsliga ins Stadion Eybacher Tal. Den besseren Start erwischten die Stuttgarter, die in der 10. Minute durch Colin Kouawo Kroll-Thiel in Führung gingen. Der SGV ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich bereits in der 24. Spielminute durch Silas Rothkopf aus.

In einem hochklassigen Spiel verpassten die Schwaben in der 92. Minute die Riesenchance, die Partie noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden: Freibergs Schlussmann Kim Bayer konnte den letzten Angriff mit einer Glanztat stoppen. Da auch die Verlängerung keinen Sieger hervorbrachte, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Hier behielt der VfB Stuttgart die Nerven und setzte sich im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Freiberg durch.