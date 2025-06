Doppelter Verzicht bei der Relegation und Landesliga-Torjäger geht

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Neuzugang: Levin Mugai kehrt zum TASV zurück! Levin stammt aus der TASV-Jugend, spielte anschließend für den SGV Freiberg und aktuell für die U19 des FV Löchgau. Mit ihm kehrt ein „Ur-Hessgamer“ mit sportlicher Familientradition zu seinem Heimatverein zurück. Sein Großvater Tino wurde für unsere damalige Ringerabteilung sensationell deutscher Meister und sein Vater Marco spielte viele Jahre Fußball bei den Rot-Weißen. Sein momentan pausierender Cousin Deniz Kilic lief ebenfalls für den TASV auf. Mit Levin bekommen wir einen Defensivallrounder, der sowohl in der Abwehrkette als auch im Mittelfeld spielen kann. Er kennt den TASV in- und auswendig, sodass er sicherlich schnell wieder Fuß fassen wird. Herzlich Willkommen zurück und viel Erfolg in Hessigheim, Levin!

