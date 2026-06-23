Doppelter Verletzungsschock überschattet Murnaus Testspielsieg

Schmerzen im Knie: Phillip Mühlbauer hat sich im Testspiel gegen den Bayernligisten Geretsried verletzt. Er selbst geht vom Schlimmsten aus. – Foto: Andreas Mayr

Es steht jeweils ein Kreuzbandriss im Raum, auch wenn die Bestätigung noch aussteht und dieser Tage eintreffen soll. Weil sie aber bereits (Ott sogar zweimal) dieses Schicksal durchlebt hatten, gingen die zwei Fußballer vom Schlimmsten aus. Solange keine endgültige Diagnose feststeht, möchte Trainer Andreas Haidl nicht über die Auswirkungen spekulieren. Der Coach des Landesligisten sagt nur: „Ein brutal fader Beigeschmack.“

Murnau – Da hatten sie einen Bayernligisten geschlagen und trotzdem konnte sich niemand freuen. Mit Phillip Mühlbauer und Konstantin Ott machten sich gleich zwei Murnauer auf ins Krankenhaus nach dem 2:1-Sieg über den TuS Geretsried. Beide mit Knieverletzungen, beide mit einer bösen Vorahnung.

Sieg gegen TuS mit fadem Beigeschmack – Murnaus Mühlbauer und Ott vermuten einen Kreuzbandriss

Gerade zwei Wochen trainiert Haidl mit seiner neuen Mannschaft – und schon ist er mit den Härten des Geschäfts konfrontiert. Kapitän Philip Jarosch fehlt noch zwei, drei Wochen, dieses Mal mit einer Blessur am Sprunggelenk. Georg Kutter führen sie behutsam zurück, er steigt in dieser Woche wieder ein. Trotz der Rückschläge fehlt es dem neuen Coach nicht an Tatendrang. Haidl ist ein Fatalist im positiven Sinn. An den Umständen lässt sich ohnehin nichts ändern, nur das Beste daraus generieren. So führte er sowohl die U19 als auch die Reserve zum Klassenerhalt, obwohl viele das den Murnauern nicht zugetraut hätten. Diese Erfolge verleihen ihm und seinen Kollegen intern eine ganz andere Ausstrahlung.

Haidl trat bestens vorbereitet sein Amt an. Sämtliche Spiele der Rückrunde hat er sich im Video angesehen. Früh ging er in den Austausch mit seinen Spielern. „Ich denke, wir haben die Mannschaft gut mitgenommen.“ Sein Credo: Murnaus große Stärken, gerade in der Defensive, behält er bei. „Da wären wir ja blöd, wenn wir das ändern wollen.“ Dieses Programm ergänzt er an einigen Stellen, etwa beim Spiel mit Ball, das flexibler werden soll. Die ersten beiden Wochen gehörten allerdings der Arbeit nach hinten sowie dem athletischen Bereich, seit jeher einer der Schwerpunkte des Murnauer Spiels.

Murnau trifft am Dienstagabend im zweiten Test auf Bezirksligisten Penzberg

Man sah’s direkt in Geretsried, wo selbst der Trainer des Gegners auf die körperlichen Unterschiede hinwies. „Das haben wir die ganzen 90 Minuten gesehen“, sagt Haidl. In der Startelf standen so ziemlich alle Stammkräfte des Vorjahres samt Neuzugang Jonas Schrimpf, wobei etwa Maximilian Nebl und Bastian Adelwart noch im Urlaub waren. Geretsrieds Führung – man stritt sich, ob der Hackentreffer von Gabriel Freimuth wirklich hinter der Linie war – konterte Murnau umgehend mit zwei Toren. Erst nahm Fabian Erhard einen Ball hinter die Viererkette mit und vollstreckte, dann schloss Michael Moser einen wunderbaren Angriff ab. Haidl bemängelte nur die Chancenverwertung: „Ein Thema für die nächsten Wochen.“ Zur Pause wechselte er junge Kräfte ein, Neuzugänge wie Kicker aus seiner alten U19. Und sah von ihnen, was er erwartet: „Dass sie von hinten anschieben.“

Bereits heute Abend (20 Uhr) geht’s an der Poschinger Allee weiter gegen Penzberg. Vielleicht muss Trainer Haidl ja dann seinen Einstand ausgeben. „Den zahl’ ich gerne, bin aber bislang gut davongekommen.“ Der Neue jedenfalls fühlt sich wohl im Umfeld seines Teams, notiert, was schon sein Vorgänger stets zu loben wusste: „Charakterlich und sportlich absolut positive zwei Wochen. Super, was die auf dem Platz lassen.“