Doppelter Verletzungsschock in Jägersburg

Es war ein Moment, der bei jedem Fußballspiel passieren kann, aber den niemand erleben will: Am Freitagabend prallten die beiden Jägersburger Mike Scharwath und Mika Louis-Gilcher beim 1:1 (0:0) daheim gegen den FC Rastpfuhl auf dem Boden ohne jegliche gegnerische Einwirkung so unglücklich zusammen, dass sie beide mit jeweils einem eigenen Krankenwagen abtransportiert werden mussten. Gilcher erlitt am Kopf eine Platzwunde, die geklammert werden musste, sowie eine Gehirnerschütterung. Und Schwarwath erwischte es an der Lippe sowie im Frontbereich der Zähne. Die Zähne waren nach hinten umgeklappt, so dass zunächst vor Eintreffen des Krankenwagens befürchtet werden musste, dass sie komplett weg seien. Das ärztliche Team im Krankenhaus leistete dann aber eine so gute Arbeit, dass Stand Samstagvormittag darauf gehofft werden kann, dass sämtliche Zähne erhalten bleiben können. Für sämtliche Beteiligten vor Ort war es natürlich ein richtiger Schockzustand gewesen. Erst nach einer längeren Spielunterbrechung und in dem Bewusstsein, dass ihre Mitspieler notärztlich professionell versorgt werden, entschieden sich die Jägersburger zum Weiterspielen und konnten sogar noch den 0:1-Rückstand zu diesem Zeitpunkt zum 1:1 ausgleichen.

Allerdings war der sportliche Aspekt aufgrund des schlimmen Zusammenpralls von Scharwath und Gilcher völlig nebensächlich. In einem solchen Moment des Schockzustandes zählt einzig und allein, dass den betroffenen Spielern schnellstmöglich geholfen wird und dass sie hoffentlich bald wieder ihrem Hobby auf dem Fußballplatz nachgehen können - Gute Besserung, ihr Beiden!!!

Natürlich war das Geschehen am Freitagabend in Jägersburg nicht nur in Reihen der Saarlandliga das ganz große Thema. Und immer wieder erreichen die beiden Jägersburger Spieler oder die Vereinsverantwortlichen Genesungswünsche.