Doppelter Transfercoup: Ratingen sichert sich zwei ETB-Leistungsträger

"Ist Guiliano in Topform, dann ist er in unserer Liga ein absoluter Unterschiedsspieler auf seiner Position. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen und somit hat er noch einen spannenden Weg vor sich, wenn er bereit ist, weiterhin alles dafür zu tun", sagte der damalige ETB-Trainer Damian Apfeld zu Saisonbeginn über seinen Schützling. Bald treffen beide in Ratingen wieder aufeinander.

Nun wird der 22-jährige Mittelfeldregisseur den Ligakonkurrenten aus Ratingen verstärken. Ausgebildet in der Jugend von Rot-Weiss Essen, schlug Zimmerling beim ETB ohne lange Anlaufzeit direkt ein. In drei Spielzeiten kam er bereit 95 Mal für die Schwarz-Weißen zum Einsatz. Statistisches Highlight: 22 Assists in der Saison 2022/23.

Auch Umut Yildiz etablierte sich in seiner ersten Spielzeit in Essen direkt als absoluter Stammspieler. Mit reichlich Vorschusslorbeeren und Regionalliga-Erfahrung bei der SG Wattenscheid war die Erwartungshaltung auch durchaus hoch. Im vergangenen Sommer setzten so in einer von FuPa durchgeführten Umfrage mit allen Trainern der Oberliga zwei Coaches auf Yildiz als 'Spieler der Saison'. Mit 11 Treffern in 32 Spielen stellte der 25-Jährige auch einmal mehr seinen Torriecher unter Beweis. Für die beiden Top-Spieler geht es also von Essen nach Ratingen.

Frank Zilles, sportlicher Leiter von 04/19, zeigte sich entsprechend begeistert über die neuen Verpflichtungen. "Mit Umut Yildiz verstärken wir uns mit einem treffsicheren Offensivspieler, der sofort helfen kann. Er bringt Tempo, Flexibilität und Abschlussstärke mit. Guiliano Zimmerling ist ein technisch starker Spieler - ruhig am Ball, stark im Passspiel und mit großer Übersicht. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen", wird Zilles in den Vereinsmedien zitiert. "Beide Spieler passen ideal in unser Konzept und in unsere Mannschaft – sportlich wie menschlich, wir haben im letzten Jahr bereits Kontakt gehabt, jetzt hat es endlich geklappt."