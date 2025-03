Die Neuzugänge Tobias Bräu (Vierter von links) und Martin Pietzonka (Dritter von links) mit den SG-Verantwortlichen (von links) Florian Nicklas, Christian Hofinger, Andreas Ritt, Jashari Armend und Edgar Holzinger. – Foto: Reinhard Schreiner

Doppelter Transfercoup der SG Mitterdorf: Bräu und Pietzonka kommen Der ambitionierte Kreisligist aus dem Landkreis Cham lotst zwei erfahrene Routiniers vom TB 03 Roding zu sich

Vor Kurzem sorgte die SG Mitterdorf/Neubäu mit der Verpflichtung des Spielertrainerduos Christian Kufner / Andreas Groß für einen Paukenschlag in der Chamer Fußballlandschaft. Jetzt zauberte der Kreisligist, der laut Aussage der Verantwortlichen mittelfristig in die Bezirksliga will, den nächsten Coup aus dem Hut. Abermals wurde man beim benachbarten TB 03 Roding fündig. Von dort wechseln die höherklassig erfahrenen Routiniers Tobias Bräu (31) und Martin Pietzonka (32) im Sommer zur Spielgemeinschaft. Beide Spieler weisen reichlich Landesliga-Erfahrung auf und sind auch im Regensburger Raum bekannt.

„Für unsere verjüngte Truppe brauchen wir auch ein paar erfahrene Spieler. An Tobi Bräu waren wir schon länger dran. Er ist torgefährlich, dribbelstark und kann die jungen Spieler weiterhelfen. Martin Pietzonka fühlt sich hier sehr heimisch, wohnt in der selben Straße wie Christian Kufner. Auch er kann die jungen Spieler auf und neben dem Platz an die Hand nehmen. Beide haben richtig Lust auf unser Projekt und sind sehr motiviert“, erklärt Abteilungsleiter Florian Nicklas, der weitere Transfers in Aussicht stellt: „Es wird sich noch was tun in den nächsten zwei, drei Wochen.“



Grundsätzlich möchte die SG Mitterdorf/Neubäu eine junge und talentierte Mannschaft aufbauen, dabei aber schon auch den Fokus auf der eigenen Jugend haben. „In nächster Zeit werden viele sehr gute Spieler aus der Jugend rauskommen“, berichtet Nicklas. Innerhalb dieser Talente-Truppe sollen erfahrene Spieler wie eben Bräu und Pietzonka vorangehen.







In Tobias Bräus Vita stehen kann 300 Spiele in der Bayern-, Landes- und Bezirksliga. – Foto: Redaktion Schwandorf





Tobias Bräu spielte im Seniorenbereich bislang für den FC Ränkam, den TSV Kareth-Lappersdorf, die DJK Vilzing und den TB 03 Roding. Der flinke, schuss- und dribbelstarke Offensivspieler hat auch 55 Bayernliga-Spiele in seiner Vita stehen. Bis zum Saisonende möchte Bräu die Rodinger Mannschaft tatkräftig dabei unterstützen, den Klassenerhalt in der Landesliga zu fixieren. „Für mich war von Vornherein klar, dass ich wieder etwas im Trainergeschäft machen will. Das bietet sich vor der Haustüre mit dem neuen Trainerduo Kufner/Groß an. Unter ihnen kann ich als Co-Spielertrainer zusätzlich fungieren. Mitterdorf ist sehr heimatnah und das Projekt des Vereins sagt mir zu. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Überdies bin ich beruflich ziemlich eingespannt, weshalb ich den Aufwand für die Landesliga nicht mehr so betreiben möchte und heimatnah bleiben möchte“, nennt der Strahlfelder seine Beweggründe für den Wechsel.



Martin Pietzonka stammt aus Regensburg und wohnt mit seiner Familie inzwischen in Mitterdorf. Der ehemalige Jugend-Bundesligaspieler des SSV Jahn Regensburg zog zwei Jahre beim VfB Bach und sechs Jahre beim FC Tegernheim die Fäden im Mittelfeld. Nach einem kurzen Engagement beim ASV Cham II als Co-Spielertrainer sah es wegen einer erneuter Verletzung nach dem vorzeitigen Karriereende aus. Nach einigen Jahren Pause half er auf Ruf des damaligen Spielertrainers David Romminger letzten Herbst nochmal kurzzeitig beim TB 03 Roding aus. Bei der SG Mitterdorf/Neubäu will Pietzonka bald fußballerisch wieder voll angreifen.