Doppelter Titeltraum und Ex-Profi als Coach

Unterraths Jugendmannschaften spielen stark auf. – Foto: Jens Terhardt

Die SG Unterrath könnte in den Niederrheinligen in dieser Saison eine Doppel-Meisterschaft feiern. Sowohl die A- als auch die C-Junioren vom Franz-Rennefeld-Weg führen ihre jeweilige Staffel wenige Spieltage vor Schluss an. Während die U19 in diesem Sommer nicht in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigen kann, winkt der U15 aber die Rückkehr in die Regionalliga West.

Um den eigenen Nachwuchs muss sich Unterraths Sportlicher Leiter Toma Ivancic derzeit also keine Sorgen machen. Und damit das auch so bleibt, hat der 59-Jährige für die kommenden Spielzeit einen namhaften Coach für die U14 an Land gezogen. Mit Rudi Istenic heuert im Sommer ein ehemaliger slowenischer Nationalspieler in Unterrath an, der für die Fortuna mehr als 100 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga bestritt.